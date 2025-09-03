В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

Коротко:
- Віталій Миколенко травмований і пропускає матчі збірної України
- Ребров викликав Дубінчака замість Миколенка перед вересневими матчами
- Збірна України стикається з кадровими проблемами на лівому фланзі
Наставник національної команди Сергій Ребров знову стикається з проблемами у складі перед вересневими матчами відбору до ЧС-2026.
За інформацією УАФ, травму отримав Віталій Миколенко, проте характер пошкодження поки невідомий. Гравець "Евертона" не зможе допомогти збірній у матчах проти Франції та Азербайджану.
Головний тренер Сергій Ребров терміново викликав у табір команди захисника "Динамо" Владислава Дубінчака, який грає на тій самій позиції, що й Миколенко.
Резервні варіанти
Крім того, на лівому фланзі оборони є ще кілька варіантів на випадок форс-мажору: Микита Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.
Раніше, 2 вересня, у збірній вже була кадрова зміна – замість Андрія Луніна до команди викликали Георгія Бущана.
Графік матчів відбору ЧС-2026
Матчі відбору до ЧС-2026 розпочнуться 5 вересня поєдинком України проти Франції, а 9 вересня підопічні Реброва зіграють з Азербайджаном.
Про персону: Сергій Ребров
Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".
