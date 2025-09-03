Рус
В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

Руслан Іваненко
3 вересня 2025, 23:09
104
Збірна України змінює склад через кадрові втрати і шукає резервні варіанти на фланзі.
Футбол
Ребров терміново викликає Дубінчака через травму Миколенка і готує склад до матчів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua

Коротко:

  • Віталій Миколенко травмований і пропускає матчі збірної України
  • Ребров викликав Дубінчака замість Миколенка перед вересневими матчами
  • Збірна України стикається з кадровими проблемами на лівому фланзі

Наставник національної команди Сергій Ребров знову стикається з проблемами у складі перед вересневими матчами відбору до ЧС-2026.

За інформацією УАФ, травму отримав Віталій Миколенко, проте характер пошкодження поки невідомий. Гравець "Евертона" не зможе допомогти збірній у матчах проти Франції та Азербайджану.

відео дня

Головний тренер Сергій Ребров терміново викликав у табір команди захисника "Динамо" Владислава Дубінчака, який грає на тій самій позиції, що й Миколенко.

Резервні варіанти

Крім того, на лівому фланзі оборони є ще кілька варіантів на випадок форс-мажору: Микита Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.

Раніше, 2 вересня, у збірній вже була кадрова зміна – замість Андрія Луніна до команди викликали Георгія Бущана.

Графік матчів відбору ЧС-2026

Матчі відбору до ЧС-2026 розпочнуться 5 вересня поєдинком України проти Франції, а 9 вересня підопічні Реброва зіграють з Азербайджаном.

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Крім того, стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років.

Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Сергій Ребров збірна України з футболу новини футболу
Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:55Війна
Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

22:37Війна
Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

21:37Економіка
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

