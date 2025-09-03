В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

Збірна України змінює склад через кадрові втрати і шукає резервні варіанти на фланзі.

https://glavred.net/sport/v-posledniy-moment-rebrov-delaet-neozhidannuyu-zamenu-v-sbornoy-pered-samym-matchem-10695113.html Посилання скопійоване

Ребров терміново викликає Дубінчака через травму Миколенка і готує склад до матчів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua

Коротко:

Віталій Миколенко травмований і пропускає матчі збірної України

Ребров викликав Дубінчака замість Миколенка перед вересневими матчами

Збірна України стикається з кадровими проблемами на лівому фланзі

Наставник національної команди Сергій Ребров знову стикається з проблемами у складі перед вересневими матчами відбору до ЧС-2026.

За інформацією УАФ, травму отримав Віталій Миколенко, проте характер пошкодження поки невідомий. Гравець "Евертона" не зможе допомогти збірній у матчах проти Франції та Азербайджану.

відео дня

Головний тренер Сергій Ребров терміново викликав у табір команди захисника "Динамо" Владислава Дубінчака, який грає на тій самій позиції, що й Миколенко.

Резервні варіанти

Крім того, на лівому фланзі оборони є ще кілька варіантів на випадок форс-мажору: Микита Матвієнко, Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко.

Раніше, 2 вересня, у збірній вже була кадрова зміна – замість Андрія Луніна до команди викликали Георгія Бущана.

Графік матчів відбору ЧС-2026

Матчі відбору до ЧС-2026 розпочнуться 5 вересня поєдинком України проти Франції, а 9 вересня підопічні Реброва зіграють з Азербайджаном.

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Крім того, стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років.

Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред