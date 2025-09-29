Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

Сергій Ребров чекає на рішення УАФ щодо свого можливого переходу в Панатінаїкос і подальших кроків кар’єри.

Президент УАФ Шевченко намагається утримати тренера / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Чому Ребров змінив рішення після двох відмов

Як результати відбору на ЧС-2026 вплинули на ситуацію

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду, щоб очолити грецький клуб Панатінаїкос.

За даними грецьких ЗМІ, клуб уже тричі звертався до Реброва з пропозицією про співпрацю. Тренер двічі відмовлявся, але втретє вирішив дати позитивну відповідь.

"Ребров уже заявив про свій намір піти й тепер чекає на рішення УАФ", – зазначають джерела.

Водночас президент УАФ Андрій Шевченко категорично не хоче відпускати Реброва, який очолює національну команду з 2023 року. Його чинний контракт із асоціацією діє до червня 2026 року.

Після стартових матчів відбору на ЧС-2026 збірна України набрала лише одне очко: поразка від Франції (0:2) і нічия з Азербайджаном (1:1). У жовтні команда проведе ще два матчі відбору – проти Ісландії та Азербайджану.

Позиція УАФ

Глава УАФ заявив, що зробить усе можливе, щоб утримати тренера на посаді до завершення поточного відбіркового циклу, повідомляє грецьке спортивне агентство SDNA. Федерація наголошує, що головним пріоритетом є стабільність у збірній на шляху до чемпіонату світу 2026 року. Минулого тижня SDNA повідомляло, що "Панатінаїкос" розпочав пошук нового головного тренера після звільнення Руї Віторії, і серед основних кандидатів названо чинного наставника збірної України.

Перехід Реброва до Панатінаїкоса: що відомо

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно у медіа з’явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, грецький клуб Панатінаїкос нібито цікавився головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Проте 51-річний фахівець заперечив будь-які переговори з представниками грецького клубу.

Нагадаємо, що ерівництво грецького "Панатінаїкоса" надало головному тренеру збірної України Сергію Реброву час до кінця вересня для розірвання контракту з УАФ.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

