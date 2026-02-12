Рус
Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримав

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2026, 19:11
277
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за шолом ще до початку першого заїзду.
Владислав Гераскевич
Чому дискваліфікували Гераскевича / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що дізнаєтеся:

  • Чому дискваліфікували Владислава Гераскевича
  • Які країни підтримали українського спортсмена
  • Чому рішення МОК залишилося без підтримки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований через те, що вирішив виступити на Олімпійський іграх-2026 у шоломі із зображенням загиблих українських спортсменів.

Він не відступив від своєї місії та подякував кожному українцю за підтримку.

відео дня

"Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші! Я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину - Павла Петриченка: "Усі красиві зберігають оптимізм". Все буде Україна. Ми переможемо. Борітеся - поборите, вам Бог помагає", - сказав Гераскевич.

Дивіться відео із заявою Владислава Гераскевича:

Владислав Гераскевич міг здобути медаль

Батько та тренер спортсмена Михайло Гераскевич не зміг стримати сліз після новини про дискваліфікацію. Він прямо сказав, що у Владислава були всі шанси здобути медаль.

"Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Ми знаємо, що Влад показує гірші результати, аніж на змаганнях; вміє концентруватися та показати кращі. Це була б боротьба за медаль ... Щодо наших почуттів — найбільше болить, що наші вболівальники, наша підтримка, не зможуть насолодитися миттю тріумфу першою олімпійською медаллю. Більше ніж впевнений, що ми б її здобули"", - сказав Михайло Гераскевич Суспільному.

Він додав, що своїм рішенням МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв.

"Це ганьба"

Українського спортсмена підтримав народний депутат та призер Олімпійських ігор Жан Беленюк. Він твердо заявив, що це ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету.

"Це ганебне рішення МОК, але я був готовий до того, що вони на це підуть. Дуже просто знущатися над жертвою агресії, над людьми, які зараз у слабкій позиції, бо вони і так знекровлені цією війною. Коли ти просто атлет і хочеш проявити солідарність у пам'ять полеглих атлетів, які мали б виступати ни цих Олімпійських іграх, а через війну РФ проти України вони цього зробити вже не можуть. Міжнародний комітет толерує присутність "триколору", який ним же заборонений. При цьому намагається покарати представника, який хоче увіковічити пам'ять наших атлетів. Це безглуздість. Це подвійні стандарти. Чому ви змінюєте свою позицію, якщо Путін не змінив свою позицію за всі чотири роки? Чому ви йдете на поступки? Чому ви підіграєте агресору? Ви хочете повторити історію з Гітлером, якому дали можливість проводити Олімпійські ігри і потім вся Європа дізналася, що це таке", - наголосив Беленюк.

Дивіться відео із заявою Жана Беленюка:

Які країни підтримали українського спортсмена

Цей скандал набрав обертів у міжнародному просторі. Рішення МОКу здивувало навіть латвійців та німців. Латвійський скелетоніст Емілс Індріксон наголосив на подвійних стандартах у питанні використання зображень та екіпіруванні, пише Суспільне.

"Я категорично не згоден з рішенням МОК. Виходить, що якщо я нанесу щось від свого друга на свій шолом — це нормально. Але якщо Гераскевич наносить портрети своїх друзів, то раптом це стає порушенням. На мою думку, щось не так з тими, хто приймає остаточні рішення. Це несправедливо, оскільки правила мають бути єдиними для всіх. Гірськолижник може мати російський прапор на шоломі, а Гераскевича дискваліфікують за портреті його друзів на шоломі. Цю систему потрібно виправити", —зазначив Індріксонс.

Скелетоніст із Німеччини Крістофер Грьоттер був дуже здивований, коли почув про дискваліфікацію українського спортсмена через шолом. Саме тоді вони були поруч.

"Я був дуже здивований, бо в той момент він стояв поруч зі мною, і я подумав: добре, перший заїзд, я побачу його в зоні фінішу. Це справді важко, важке рішення для нього як для спортсмена. Чотири роки тренувань для цього моменту, а потім він не може стартувати. Це справді, справді дуже важке рішення ... Велика історія для Влада, для України. Я не в такій ситуації, щоб казати (правильне чи ні це рішення МОК - ред.). Це не моя позиція як спортсмена. Мені сумно за Влада як спортсмена", — сказав Грьоттер.

Представник Данії Расмус Вестергорд Йогансен підкреслив, що Гераскевич виконував дуже важливу місію.

"Він представляє олімпійську родину, і я вважаю, що це складна ситуація. Я б, мабуть, зробив те саме. Я не можу уявити, щоб Данія була залучена (до воєнних дій - ред.), але я розмовляв з Владом, і мені його шкода, мені шкода Україну ... Я думаю, що Влад, по суті, представляє купу молодих людей, які втратили своє життя занадто рано. І так, жоден молодий чоловік, ніхто в Україні не хотів цього. Вони [МОК] могли б дати Владу цю можливість представляти Україну та представляти тих людей, які втратили своє життя занадто рано", — додав Йогансен.

Латвія подала протест

Головний тренер збірної Латвії Іво Штейнбергс розповів Суспільному про те, що їхня команда подала протест в IBSF, щодо дискваліфікації українського спортсмена.

Він додав, що відповідне рішення судді ухвалили ще до початку змагань, коли Владислав навіть не одягав шолом на старті - за 30-40 хвилин до старту.

"З точки зору суддів, це здається досить дивним. Тож покарання було застосовано ще до злочину. Але це навіть не злочин. Це пам'ять про загиблих спортсменів та загиблих людей, тож нісенітниця, повна нісенітниця ... Це повна нісенітниця. Цінності зовсім не ті, і, більшість людей збожеволіли, я б сказав. Вони так бояться протистояти тому, що правильно, що ситуація абсолютно абсурдна. Як це може бути пам'яттю загиблих спортсменів? Отже, це Форум спортсменів. Як пам'ять про загиблих спортсменів може бути порушенням правил? І як ви можете зайти так далеко, що ви дискваліфікуєте потенційного медаліста Олімпійських ігор? Влад пройшов через... він вже 12 років змагається. Він був на кількох Олімпіадах і готувався до цієї, до олімпійської медалі. І, по суті, вони вкрали її у нього. Це жахливо", - сказав він.

Латвія та інші країни намагалися зробити так, щоб Гераскевича все ж допустили до змагань, відмінивши рішення про дискваліфікацію.

"Я одразу написав протест до Міжнародної федерації бобслею та скелетону, бо саме вони його дискваліфікували. Я написав протест, це був довгий протест, що це повна нісенітниця. Я швидко пройшовся і закликав інші країни підписати його. Я також надіслав це повідомленням у WhatsApp усім головним тренерам. Я отримав підтримку від трьох країн. Щодо решти, я не знаю, ще не питав. Тож так, саме так ми швидко діяли і закликали до негайного поновлення Влада Гераскевича, щоб він міг стартувати", - зізнався тренер латвійської збірної.

Він наголосив на тому, що відповідним рішенням щодо українського спортсмена МОК продемонстрував лише слабкість, чим нашкодив собі. Штейнбергс також переконаний, що латвійські спортсмени вчинили б так само, як і Владислав Гераскевич, якби Латвія була на місці України.

Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримав
Зимові Олімпійські ігри -2026 / Інфографіка: Главред

Скандал з Владиславом Гераскевичем - всі новини

Скелетоніст Владислав Гераскевич мав представляти Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Згодом МОК заборонив Гераскевичу виступати у "шоломі пам'яті". Заборону отримали також шортрекіст Олег Гандей та фристайлістка Коцар. У Гандея на шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". МОК назвало це політичним гаслом.

Владислав Гераскевич вирішив проігнорувати заборону на використання шолому, зазначивши, що він відповідає всім нормам. Через це МОК дискваліфікував спортсмена перед першим заїздом.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо

Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. ​ Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олімпійські ігри новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026
