"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх вбила, нагадав Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга відреагував на скандальну заяву Джанні Інфантіно / Колаж: Главред, фото: Facebook/fifa, Facebook/andrij.sybiha

Головне:

Сибіга відреагував на скандальну заяву Інфантіно

Сотні українських спортсменів вбила РФ, нагадав глава МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

У соцмережі Х він нагадав, що 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх вбила.

"І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Незважаючи на те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою, подібною до Олімпіади 1936 року", - підкреслив глава МЗС.

Що передувало

Напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив проти відсторонення збірної Росії від участі в міжнародних турнірах. На його думку, санкції викликали "розпалювання ненависті".

Скасування бойкоту РФ: що відомо

Підхід міжнародних спортивних структур почав коригуватися. Міжнародний олімпійський комітет допустив російських спортсменів до участі в змаганнях у нейтральному статусі, а низка міжнародних федерацій пішла ще далі, повністю скасувавши раніше введені обмеження.

Раніше повідомлялося про те, що ФІФА відмовила Зеленському виступити з промовою про мир. Міжнародна федерація футболу відмовила президенту України Володимиру Зеленському, коли він попросив виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Як раніше повідомляв Главред, раніше у ФІФА показали карту України без Криму: МЗС різко відреагувало. Спікер МЗС України заявив, що ФІФА підіграла російській пропаганді і повинна публічно вибачитися.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

