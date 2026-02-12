Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи, відзначивши його громадянську позицію та патріотизм після скандалу з МОК.

Зеленський нагородив Гераскевича Орденом Свободи / Колаж: Главред, фото: armyinform, Національний олімпійський комітет України

Спортмена Гераскевича нагородили Орденом Свободи

Нагороду він отримав за відстоювання ідеалів свободи та цінностей

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського олімпійського спортсмена скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи після скандалу з МОК. Відповідне рішення опубліковане на сайті Офісу президента України.

"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: нагородити Орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста", - йдеться в указі. відео дня

Зимові Олімпійські ігри / Інфографіка: Главред

Скандал з Владиславом Гераскевичем - що відомо

Нагадаємо, як раніше писав Главред, український скелетоніст Владислав Гераскевич представляв Україну на Олімпійських іграх і напередодні старту повідомив у Instagram, що планує виступати у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни, розв’язаної Росією. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей шолом під час офіційних тренувань і змагань.

Згодом спортсмена дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 в Італії. За інформацією ЗМІ, відповідне рішення ухвалила IBSF, а причиною став саме шолом із зображенням загиблих українських спортсменів, який журі розцінило як політичний жест. Водночас сам Гераскевич неодноразово заявляв, що його екіпірування відповідає правилам і не порушує вимог змагань.

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами [позиції, - ред.]. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту", - йшлось у матеріалі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на ситуацію, заявивши, що це рішення насамперед завдало удару по репутації МОК і може сприйматися як ганебний епізод. Він також нагадав, що Росія тричі розпочинала вторгнення під час періоду олімпійського перемир’я за останні десятиліття, а внаслідок війни загинули сотні українських спортсменів і тренерів та були пошкоджені сотні спортивних об’єктів.

"МОК залякував, зневажав і навіть читав лекції нашим спортсменам та іншим українцям про те, як вони повинні мовчати про "один зі 130 конфліктів у світі". МОК також систематично не протистояв найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії", - писав Сибіга.

Після дискваліфікації Гераскевича президентка МОК Кірсті Ковентрі разом із головою дисциплінарної комісії опинилася в центрі нового скандалу. На сайті МОК повідомили, що Ковентрі звернулася з проханням переглянути питання щодо позбавлення спортсмена акредитації на Ігри-2026. У результаті йому дозволили залишитися на Олімпіаді як учаснику делегації, однак без права виступу у змаганнях.

