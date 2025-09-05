Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

Явними фаворитами гри вважається французька команда. Ставки на перемогу "галльських півнів" приймаються з коефіцієнтом 1,40.

Де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026 / колаж: Главред, фото: uefa.com

Ви дізнаєтеся:

Склад української збірної

Де і коли дивитися матч

Прогноз матчу

У п'ятницю, 5 вересня 2025 року, Україна починає свій шлях у відбірковому етапі Чемпіонату світу з футболу. Перший суперник найскладніший - Франція. Особливо враховуючи, що Україна "втратила" дуже важливих гравців перед матчами збірної. Лунін, Яремчук, Миколенко, Дубінчак, Циганков опинилися поза заявкою з різних причин, включно з травмами.

Офіційна заявка на матч із Францією

Воротарі: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар, Україна).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - Шахтар), Тарас Міхавко (Динамо), Богдан Михайличенко (Полісся).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925, Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва - Динамо Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва - Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - Полісся), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

Де і коли дивитися матч

Поєдинок буде "домашнім", але лише формально. Він розпочнеться на "Тарчинські Арені" в польському Вроцлаві, о 21:45 за київським часом.

Трансляцію матчу можна буде подивитися за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" на медіасервісі Megogo. Або ж на телеканалі "Megogo СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Прогноз матчу

Явними фаворитами гри вважається французька команда. Ставки на перемогу "галльських півнів" приймаються з коефіцієнтом 1,40. Нічия оцінюється котируванням 4,40. А показники на успіх українців сягають рівня 7,50.

Судді матчу

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів із Нідерландів, яку очолює Данні Маккелі. Допомагати йому будуть лайнсмени Хессел Стеегстра та Ян де Вріс. Роль четвертого рефері виконає Аллард Ліндхаут.

Також на грі за традицією буде задіяна система відеоповторів (VAR), за роботою якої стежитиме Денніс Хіглер.

