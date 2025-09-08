Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

Про головне:
- Сергій Лапін підтвердив плани розглянути бій Усика та Пола
- Можливий поєдинок може відбутися за правилами ММА
Олександр Усик може провести бій із Джейком Полом у 2026 році. Про це повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін. За його словами, зараз блогер і шоумен, який розпочав професійну кар'єру в боксі, готується до наступного поєдинку.
"Джейк Пол найближчим часом знову вийде на ринг. А потім ми побачимо. Думаю, у 2026 році ми можемо розглянути варіант із боєм за правилами в ММА", – зазначив Лапін у коментарі SecondsOut.відео дня
Виставкові бої Джейка Пола
Нещодавно Джейк Пол погодився провести виставковий бій проти Джеревонти Девіса. Нагадаємо, що у листопаді минулого року американець здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.
Останній бій Усика
Свою останню зустріч на ринзі Олександр Усик провів у ніч на 20 липня проти Даніеля Дюбуа, здобувши титул дворазового абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Експертна думка щодо бою
Колишній боєць UFC Ден Харді прокоментував можливий поєдинок Олександра Усика та Джейка Пола у форматі змішаних єдиноборств.За його словами, Усик володіє усіма якостями, щоб ефективно виступити в октагоні.
"Він досить ексцентричний, щоб спробувати свої сили у ММА. Усик – надзвичайно цікавий боксер, який органічно впишеться у змішані єдиноборства", – зазначив Харді.
Експерт підкреслив, що Джейк Пол матиме серйозні проблеми: "У нього слабкі навички боротьби, тому він буде змушений залишатися у стійці. Усик – розумний спортсмен з відмінною роботою ніг і технікою, він не дозволить супернику наблизитися".
Бокс - новини за темою
Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.
Крім того, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українського боксера й абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика пройти медичне обстеження.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) найближчим часом може зіткнутися з необхідністю відмовитися від одного зі своїх поясів.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
