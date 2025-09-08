Український футболіст опинився в центрі фінансового скандалу – про що йдеться

Податкова служба Великої Британії домагається ліквідації компанії футболіста через несплату корпоративних податків.

Фінансовий скандал змушує Зінченка закрити власну компанію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexzinchenkochampion/photos

Коротко:

Зінченко програв суд і має борг у 300 тис. фунтів

Бухгалтери виставили рахунок ще на 50 тис. євро

HMRC вимагала закриття компанії футболіста

Олександр Зінченко, який нещодавно приєднався до Ноттінгем Форест, опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і має сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Крім того, футболіст отримав ще один рахунок — приблизно 50 тисяч євро від власних бухгалтерів.

Ліквідація компанії Alex Zinchenko Image Rights

Справу розпочали після того, як 28-річний гравець самостійно ліквідував компанію Alex Zinchenko Image Rights, через яку свого часу отримував частину доходів, зокрема в період виступів за Манчестер Сіті, де чотири рази ставав чемпіоном Англії.

Податкова служба Великої Британії (HMRC) подала позов до Високого суду з вимогою примусово закрити компанію. Слухання, що відбулися на початку 2025 року, завершилися мировою угодою: юристи футболіста погодилися виплатити борг, однак тоді точна сума не розголошувалася.

Про персону: Олександр Зінченко Олександр Володимирович Зінченко - український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Арсенал" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020), повідомляє "Вікіпедія".

