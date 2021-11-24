Зеленський обговорив із президентом Польщі міграційну кризу та Донбас

Зеленський провів переговори з Дудою / фото ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні обговорив зі своїм колегою, лідером Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на європейсько-білоруському кордоні, повідомляє пресслужба Офісу президента в середу, 24 листопада.

Співрозмовники констатували, що відбувається Гібридна атака, реагування на яку вимагає спільних зусиль і взаємодії.

Також Зеленський розповів Дуді про розвиток ситуації на Донбасі і про кроки, що вживаються Україною для активізації роботи всіх переговорних форматів заради досягнення миру. У зв'язку з цим Зеленський наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на Росію з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, співрозмовники приділили увагу координації позицій з протидії проекту Північний потік-2. Зеленський і Дуда були одностайні в оцінках СП-2 як загрози безпеці всієї Європи.

"Це-стратегічна зброя в руках РФ", - підкреслив Зеленський і додав, що ефективна протидія тискові Росії вимагає єдності ЄС і партнерів, а також належних санкційних обмежень.

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Зеленський окремо підняв питання про врегулювання надання дозволів для українських автомобільних вантажних перевізників.

Нарешті, лідери обговорили графік найближчих заходів на найвищому рівні, а Зеленський висловив подяку польській стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Нелегальні мігранти вранці, 8 листопада, зібралися на білорусько-польському кордоні з метою потрапити на територію Польщі. Вони розділилися на дві групи: перша пішла на контрольно-пропускний пункт, друга з метою перетину кордону пішла в ліси.

Далі мігранти зробили спробу силою штурмувати кордони Польщі. Вони використовували лопати, щипці і колоди. Польським силовикам вдалося відбити атаку нелегалів.

Пізніше біженці біля кордонів Польщі розбили наметовий табір. Польська сторона зафіксувала близько трьох сотень спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада двом великим групам мігрантів вдалося потрапити до Польщі. Частина мігрантів були заарештовані співробітниками правоохоронних органів.

13 листопада 50 мігрантів потрапили на територію Польщі в районі Старзина.

Україна і країни Європи закликають ЄС врегулювати питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Держави дотримуються точки зору, згідно з якою дана криза спровокована невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Країни вимагають почати трибунал над Лукашенко.

В Євросоюзі планують обговорити нові санкції проти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами. Олександр Лукашенко, у свою чергу, погрожує відповісти на обмеження, і звинувачує в міграційній кризі Варшаву.