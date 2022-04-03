Завершення війни і 10 років на повернення Криму: Зеленський назвав план на перемовини з Росією

Київ не піде на поступки Москві щодо приналежності Криму - Зеленський / Офіс президента України

Україна у перемовинах з Росією не має наміру йти на поступки щодо своєї територіальної цілісності. Питання звільнення окупованого Криму вирішуватиметься протягом тривалого часу після того, як буде припинено вогонь. На розв`язання проблеми із захопленим півостровом може піти близько 10 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Fox News він розповів про те, що території української держави не є предметом домовленостей. Обговорювати такі питання Україна не буде. Однак ситуація з окупованим Кримом залишається складною.

читайте такожРішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського заявили про позицію Києва"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як от питання Криму", - зазначив гарант.

За його словами, Київ готовий говорити про ситуацію щодо захопленого Росією півострова. Слід все вирішувати дипломатичним шляхом. Цілком можливо, на це піде 10 років. Але спочатку повинна припинитися війна, і тільки потім треба буде переходити до обговорення питань Криму.

"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, за десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни , а потім дипломатичні кроки", - підкреслив Володимир Зеленський.

Повернення Криму в Україну

Глава делегації Києва на перемовинах з Росією Давид Арахамія 29 січня за підсумками зустрічі у Стамбулі заявив, що Україна пропонує російській стороні закріпити окремим пунктом питання окупованого Криму і обговорювати його протягом 15 років. При цьому сторони повинні гарантувати відмову вживати будь-яких військових заходів для врегулювання ситуації.

2 квітня Арахамія сказав, що Москва усно висловила готовність прийняти умови Києва щодо завершення війни Росії проти України. МЗС очікує на письмову відповідь російської сторони. Однак, за його словами, росіяни не згодні з пунктом щодо Криму.

3 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву про те, що територіальна цілісність України не обговорюється. Питання Криму залишається принциповим. Однак війна за півострів, як стверджує чиновник, неможлива.

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