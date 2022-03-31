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Крим з Донбасом, російська мова і демілітаризація: у Туреччині назвали деталі зустрічі України і РФ

31 березня 2022, 15:17

Київ та Москва про деякі питання вже не говорять, або обговорюють їх менше, сказав Мевлют Чавушоглу.

Переговори Україн і РФ
У Туреччині не бачать результати перемовин України та Росії / Reuters

Делегації України та Росії на перемовинах щодо завершення війни вже не обговорюють нібито проблему російської мови на території української держави. Відносно менше стали обговорювати вимоги Москви щодо демілітаризації. Питання статусу Криму та Донбасу обговорюватимуться президентами двох країн Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Реалізації результатів діалогу наразі немає. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє Hürriyet, турецький дипломат розповів про те, що Україна готова до нейтральної зовнішньої політики, однак для цього Київ вимагає гарантій безпеки.

За його словами, деякі питання вже не обговорюються, або обговорюються менше. Йдеться про російську мову в Україні та "демілітаризацію" держави.

"Ми бачимо, що деякі питання більше не обговорюються. Україна каже, що проводитиме неупереджену політику, але й заявила, що для цього повинні бути гарантії. Також не обговорюється питання російської мови. Такі питання, як демілітаризація, наразі обговорюються відносно менше", - зазначив Чавушоглу.

Також він додав, що рішення щодо статусу окупованих Криму і Донбасу ухвалюватимуться на вищому політичному рівні – на зустрічі президента України Зеленського і глави Кремля Путіна.

При цьому глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підкреслив, що Анкара не бачить практичної реалізації результатів перемовин у Стамбулі.

Перемовини України та Росії у Стамбулі

У місті Стамбул у Туреччині 29 березня відбулася зустріч делегацій Києва та Москви з метою проведення перемовин щодо завершення війни.

Україна пропонує підписання мирного договору, який включатиме гарантії безпеки, а також нейтральний і без'ядерний статус країни. Гарантами повинна виступити низка країн, серед яких можуть бути США, Великобританія, Китай, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща та Ізраїль.

Київ наполягатиме на чітких гарантіях, згідно з якими держави-гаранти у разі нападу Україну будуть зобов'язані втрутитися у військові дії на боці української держави і поставити зброю.

Питання щодо окупованих Криму та Донбасу будуть врегульовані окремими документами. Щодо кримського півострова Київ пропонує договір, згідно з яким сторони вестимуть перемовини щодо статусу АР протягом 15 років і зобов'язуються не вирішувати питання військовими діями.

viber
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