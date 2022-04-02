Росія усно погодилася на нашу пропозицію, окрім Криму - Арахамія

Очільник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

"Ми в Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, що полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, який ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", - заявив Арахамія під час телемарафону UAразом.

Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає " нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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