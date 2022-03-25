Поступки щодо НАТО і мови, але не з Криму і Донбасу: Ердоган побачив зрушення в діалозі України і РФ

Ердоган підтримав ідею Зеленського щодо проведення референдуму з питань закінчення війни Росії проти України / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган стверджує, що Україна та Росія досягли прогресу на перемовинах щодо припинення війни. Як вважає він, сторони близькі до домовленостей з питань України в НАТО, надання російській мові офіційного статусу, демілітаризації і гарантій безпеки. Але, як і раніше, залишається складним питання Криму та Донбасу – він запропонував Володимиру Зеленському провести референдум.

Як повідомляє Агентство Анадолу, після прибуття з саміту Північноатлантичного альянсу, турецький глава держави сказав про те, що Києву і Москві вдалося досягти прогресу на перемовинах щодо завершення війни.

За його словами, сторони просунулися в діалозі стосовно чотирьох з шести пунктів. Зеленський почав говорити про відмову від інтеграції до Альянсу і погодився з ухваленням офіційного статусу для російської мови. Також досягнуто прогресу в питаннях демілітаризації та гарантій безпеки.

"Вважаю, за чотирма пунктами на перемовинах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні в якості офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", - сказав Ердоган.

Також він додав, що складним залишається питання Криму і Донбасу. Ердоган підтримав пропозицію Зеленського провести референдум з питань компромісів із Росією.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав про те, що позиція України не змінюється – кордони країни змінити неможливо. Він підкреслив, що Крим і Донбас юридично залишаються територіями української держави, там працюють окупаційні адміністрації. Виникає питання, як керувати цими територіями. Йде пошук формули вирішення проблеми.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання повернення Криму і Донбасу треба обговорювати після припинення гарячої фази війни з Росією.