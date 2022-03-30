"Остаточне вирішення" питання Криму і Донбасу: в МЗС поставили Лаврова на місце

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова помилкове розуміння переговорного процесу.

Таким чином прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву головного російського дипломата про те, що Україна нібито зрозуміла, що питання Донбасу і Криму "остаточно вирішене", повідомляє РБК-Україна.

"Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму і Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах у Стамбулі українська делегація якраз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - пояснив представник МЗС України.

Зазначимо, що раніше Лавров сказав, що за підсумками переговорів у Туреччині, він може констатувати певний прогрес.

"Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму і Донбасу остаточно вирішені", - сказав він.

Читайте ще: