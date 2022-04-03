У Зеленського оцінили ймовірність війни за Крим

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ймовірність перенесення бойових дій на територію тимчасово окупованого Криму.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, військових дій в тимчасово окупованому Криму не буде.

Він нагадав, що питання територіальної цілісності України на переговорах з РФ є принциповим. Він додав, що всі пропозиції, запропоновані українською стороною щодо територіальної цілісності, передані російській стороні.

"Що стосується територіальної цілісності України, для нас - це принципове питання. По-друге, це питання - суто президентське. Питання, що стосуються територіальної цілісності, виносяться окремо. Що стосується Криму, то ми вважаємо, що це важливо обговорювати кримську проблематику. Тому що, безумовно, війна за Крим неможлива. З точки зору політико-дипломатичного врегулювання, тому що там у нас вже багато і гуманітарних аспектів, і аспектів, які стосуються етнічної групи кримських татар та ін. Ми хочемо це обговорювати, тому що це ключове сьогодні. Всі ці пропозиції запропоновані українською стороною в плані, який ми передали РФ", - додав Подоляк.

Переговори України і РФ в Стамбулі

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які прийняла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

За словами українського нардепа та учасника переговорів від України Давида Арахамії, Україна запропонувала прописати Крим окремим пунктом у договорі, щоб мати можливість проводити з РФ переговори щодо статусу півострова надалі.

"Протягом 15 років будемо з Росією проводити переговори про півострів, а протягом цього часу ніяких військових дій. Що стосується ОРДЛО, то це теж окремий пункт", – пояснив Арахамія, який пункт пропонує прописати в договорі Україна.

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