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У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус Криму

30 березня 2022, 14:47

Прессекретар російського диктатора каже, що долю Криму їм нібито "забороняє обговорювати конституція РФ".

У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус Криму/ Reuters

У президента РФ Володимира Путіна відкидають можливість вести перемовини з Україною щодо статусу окупованого Кримського півострова.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, обговорювати це питання їм нібито "забороняє російська конституція". Про це Пєсков заявив під час брифінгу, пише "РБК-Україна".

"Крим – це частина РФ, і за нашою конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій РФ, долі російських регіонів, це виключено, це записано у нашій конституції", – Пєсков.

Крім цього, речник російського диктатора заявив представникам медіа, що не буде з ними обговорювати нюанси переговорів Росії з Україною.

Переговори України і РФ у Стамбулі

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які взяла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

За словами українського нардепа та учасника переговорів від України Давида Арахамії, Україна запропонувала прописати Крим окремим пунктом у договорі, щоб мати можливість проводити з РФ переговори щодо статусу півострова надалі.

"Протягом 15 років будемо з Росією проводити переговори про півострів, а протягом цього часу ніяких військових дій. Що стосується ОРДЛО, то це теж окремий пункт", – пояснив Арахамія, який пункт пропонує прописати у договорі Україна.

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