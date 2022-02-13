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На Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок денний

13 лютого 2022, 15:11

Влада проведе нараду, в рамках якої обговорять ситуацію у зв'язку із загрозою нового військового вторгнення Росії на територію України.

РНБО
На нараді РНБО планують обговорити питання безпеки всередині України та зовнішні загрози - ЗМІ / president.gov.ua

У понеділок, 14 лютого, відбудеться нарада Ради національної безпеки і оборони України. Планується обговорення питань безпеки всередині країни і зовнішніх загроз. На засідання запрошено керівництво Верховної Ради, представники депутатських фракцій, груп, голови комітетів з питань національної безпеки, оборони, розвідки, правоохоронної діяльності, зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це заявила прессекретарка керівника голови ВР Марія Дейнеко.

Як повідомляє Вести, нарада РНБО очікується 14 лютого о 16:00. За словами Дейнеко обговорюватимуться питання оцінки ситуації з безпекою всередині України і зовнішні загрози.

"До участі запрошені: керівництво ВР, представники депутатських фракцій і груп, а також голови комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони, розвідки, правоохоронної діяльності, зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", - сказала спікерка голови Ради.

При цьому вона підкреслила, що наразі немає інформації про те, де може відбутися нарада і в якому форматі.

Засідання РНБО наразі проводити не планують

За інформацією джерел Сьогодні в РНБО, екстреного засідання Ради нацбезпеки наразі не планується. Однак підкреслюється, що ситуація може швидко змінитися.

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Нагадаємо, 11 лютого у Харкові відбулося засідання РНБО під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Обговорювалися питання загрози можливого військового вторгнення Росії в Україну, блокада Чорного і Азовського морів, постачання зброї Києву і формування територіальної оборони, яку планують збільшити до 2 мільйонів чоловік. При цьому було ухвалено рішення про впровадження санкцій проти групи компаній-бенефіціарів телеканалу НАШ.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Британське видання The Guardian повідомило про те, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами Євросоюзу та НАТО, в якій нібито розповів про рішення президента РФ Володимира Путіна про військове вторгнення в Україну вже найближчими днями. За даними преси, атака може початися з повітряних ударів.

Посольства Великобританії, Данії, Ізраїлю, Норвегії, Японії, Естонії, і Південної Кореї опублікували офіційні інструкції із закликом для своїх громадян до виїзду з території України якомога швидше. Ізраїль оголосив про евакуацію співробітників посольств.

У США закликали американців залишити українську державу протягом 1-2 днів.

Співробітників американських посольств, які не займаються критично важливою роботою, відправляють до США. Основна частина дипломатів продовжить роботу.

Пізніше відбулися телефонні перемовини господаря Білого дому Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. У Білому домі за підсумками розмови заявили, що у Вашингтоні немає розуміння щодо того, чи ухвалили в Кремлі рішення про військову інтервенцію на територію України.

За даними Української правди, міжнародні страхові компанії, які працюють над страхуванням авіаперевезень, вже з понеділка, 14 лютого, призупиняють страховку літаків для польотів над Україною унаслідок високих ризиків ймовірності бойових дій. Авіакомпанії через це змушені будуть тимчасово припинити польоти. Однак про закриття авіапростору України не повідомляється.

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