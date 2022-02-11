Санкції, тероборона і блокада морів: підсумки засідання РНБО в Харкові

РНБО зібралося в Харкові / скріншот

У п'ятницю, 11 лютого, відбулося засідання РНБО. Воно пройшло в Харкові. В рамках обговорення були питання російських навчань в Білорусі і на Чорному морі, а також постачання західної зброї.

Також відомо, що учасники обговорювали можливість блокади Чорного та Азовського морів, але його деталі на брифінгу не звучали.

Ще однією важливою темою обговорення була тероборона і її стан на даний момент, а також плани на те, щоб сформувати її з 2 млн осіб.

За інформацією секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, військову допомогу Україні доправили вже 25 "птахів".

Також він повідомив, що за дорученням президента країни Володимира Зеленського вже розроблена стратегія морської безпеки і підкреслив, що необхідності вивозити документи з Києва немає.

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Тим часом, Рада прийняла рішення про введення санкцій для проти телеканалу "Наш", до групи якого входять "Наш 24", "Наш 365" і "Наша Прага".

Останнє засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні і зовнішні загрози.

"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", – сказав Данилов.

Данилов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.

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