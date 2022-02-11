Санкції, тероборона і блокада морів: підсумки засідання РНБО в Харкові

Головними темами обговорення була загроза вторгнення Росії в Україну та формування сил територіальної оборони.
У п'ятницю, 11 лютого, відбулося засідання РНБО. Воно пройшло в Харкові. В рамках обговорення були питання російських навчань в Білорусі і на Чорному морі, а також постачання західної зброї.
Також відомо, що учасники обговорювали можливість блокади Чорного та Азовського морів, але його деталі на брифінгу не звучали.
Ще однією важливою темою обговорення була тероборона і її стан на даний момент, а також плани на те, щоб сформувати її з 2 млн осіб.
За інформацією секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, військову допомогу Україні доправили вже 25 "птахів".
Також він повідомив, що за дорученням президента країни Володимира Зеленського вже розроблена стратегія морської безпеки і підкреслив, що необхідності вивозити документи з Києва немає.
Тим часом, Рада прийняла рішення про введення санкцій для проти телеканалу "Наш", до групи якого входять "Наш 24", "Наш 365" і "Наша Прага".
Останнє засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.
Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.
Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні і зовнішні загрози.
"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", – сказав Данилов.
Данилов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.
Читайте також:
- Зеленський ввів у дію рішення РНБО про кібербезпеку
- Зеленський терміново збирає РНБО в Харкові
- Загрози для України і "морська блокада": що обговорюватимуть на терміновому засіданні РНБО в Харкові
- РНБО ввела санкції проти телеканалу Наш