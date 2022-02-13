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"Це нонсенс" : в ОП та Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору України

13 лютого 2022, 13:37

Закриття авіапростору є суверенним правом України, підкреслили в Мінінфраструктури.

В ОП і Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору України / УНІАН

Закривати українське небо через загрози вторгнення Росії не планують. Закриття авіапростору є суверенним правом України

Про це в неділю 13 лютого заявив радник голови офісу Зеленського Михайло Подоляк, А таке припущення він назвав "нонсенсом", пише The Guardian.

"Україна не бачить сенсу в закритті повітряного простору. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності"

Міністерство інфраструктури України також заявило, що небо над Україною залишається відкритим.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати у повітряний простір України. Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, а пасажири будуть доставлені в Україну на автобусах.

Зазначимо, що раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

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Автор: Сергій Кущ
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повітряний простір вторгнення Росії Михайло Подоляк новини України
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