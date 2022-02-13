УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІ

13 лютого 2022, 11:01

Влада Ізраїлю прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якомога швидше після інформації від американських партнерів.

армія РФ, війська РФ
США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІ / Reuters

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що російські війська можуть спробувати вторгнутися в Україну вже у вівторок, 15 лютого.

Як повідомляє ізраїльська газета Haaretz, прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет тепер прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якомога швидше після інформації від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну. При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему війни між РФ і Україною.

Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Нафталі Беннетом і міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками Служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував суворе попередження, що закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні знаходиться орієнтовно 15 тисяч ізраїльтян, і не менш як 4500 з них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб з ними можна було зв'язатися в разі розв'язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив у суботу, що наказав військовим почати підготовку, щоб "допомогти в перекиданні ізраїльтян повітрям до країни".

Реклама

При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль "хотів би уникнути відправки військових літаків" в Україну через побоювання з приводу того, "як виглядає такий крок".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" з так званих "гарантій безпеки".

Читайте також:

viber
вторгнення Росії війська Росії військова агресія РФ новини Ізраїлю
Зараз ви переглядаєте новину «США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІ». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграНеймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік Тигра У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиУ моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободи Місячний календар стрижок на березень 2022: фартові дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на березень 2022: фартові дні для нової зачіски і фарбування Коли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календаремКоли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календарем "Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків
11:01

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІ

10:45

Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

10:18

Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула

09:57

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:35

Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

Реклама
09:29

Українців попередили про нове суттєве подорожчання інтернетуВідео

08:44

"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

08:30

Гетманцев розвіяв міфи про те, що реформи заганяють економіку в тінь

08:24

Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараженняВідео

08:19

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

08:07

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

08:01

Путін і Лукашенко обговорили ситуацію навколо України і реакцію США і НАТО на вимоги РосіїВідео

07:45

Демонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикціюПогляд

07:29

Відключення Росії від SWIFT не входить у пакет санкцій США і ЄС: Кулеба назвав причинуВідео

07:10

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

06:29

Незрозуміле зростання: з чим пов'язане підвищення цін на АЗСПогляд

06:02

Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеФото

05:50

Як підняти самооцінку і стати впевненішими у собі: 10 порад, які підійдуть кожному

05:28

Українців попередили про нове різке подорожчання "молочки"Відео

05:01

Де чекати тепла, а де – ожеледиці: українців попередили про наближення антициклону Інго

Реклама
04:22

Які кімнатні рослини врятують від депресії: топ-5 зелених цілителів

03:48

"Гаряча мамасіта!": 46-річна Єва Лонгорія в одних трусиках показала соковиту п'яту точку

03:16

США публікують заяви про вторгнення Росії, щоб перемогти Путіна- NYT

02:44

Рослини, небезпечні для домашніх тварин: топ-5 токсичних квітів

02:18

4 речі, які потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

01:46

"Сховай целюліт": мокра Каменських на відпочинку засвітила свої принади крупным планомФото

01:43

Вчені з'ясували, чи можна колоти вакцину від коронавірусу вагітним

01:16

Шура втратив вставну щелепу прямо під час концертуВідео

00:51

Прикмети на 13 лютого: що не можна робити в день Микити і як не потрапити в бідуВідео

12 лютого, субота
23:53

Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця

23:26

Кулеба поспілкувався з головю МЗС Туреччини: обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

22:51

"Канада дала потужний сигнал, що ми разом": Зеленський провів розмову з Трюдо

22:42

Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

22:24

В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

21:21

Балувана Галя проти безприданниці: рецензія на фільм "Смерть на Нілі"Відео

21:13

Євросоюз не має наміру закривати свої представництва в Україні

20:38

Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі

20:21

"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним

20:16

Росія звинуватила США в порушенні кордону, військовому аташе вручили ноту

20:13

Макрон поговорив із Зеленським після розмови з Путіним: що обговорили

Реклама
19:45

"Гей, нові Колумби й Магеллани": рецензія на фільм "Анчартед: незвідане"

19:34

Шанс уникнути загострення за допомогою дипломатії зараз більший, ніж загроза вторгнення – Подоляк

19:30

Ця війна не за територіїПогляд

19:20

Розмова Байдена з Путіним тривала трохи більше години: обговорювали загрозу вторгнення

18:51

На Буковині податківець влаштував смертельну ДТП, у крові виявили наркотики

18:30

Загроза вторгнення Росії: Шмигаль звернувся до українців та закликав не панікуватиВідео

18:18

"Агресор не візьме жодне місто": Резніков і Залужний запевнили в готовності України оборонятисяВідео

18:07

Коли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календаремВідео

18:02

Зірка Жночого Кварталу блиснула пружними принадами в сексі-образі в стилі 90-их

17:50

"Захід навмисно нагнітає ситуацію": РФ прокоментувала заяви про можливе вторгнення в Україну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти