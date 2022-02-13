США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІ / Reuters

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що російські війська можуть спробувати вторгнутися в Україну вже у вівторок, 15 лютого.

Як повідомляє ізраїльська газета Haaretz, прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет тепер прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якомога швидше після інформації від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну. При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему війни між РФ і Україною.

Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Нафталі Беннетом і міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками Служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував суворе попередження, що закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні знаходиться орієнтовно 15 тисяч ізраїльтян, і не менш як 4500 з них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб з ними можна було зв'язатися в разі розв'язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив у суботу, що наказав військовим почати підготовку, щоб "допомогти в перекиданні ізраїльтян повітрям до країни".

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При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль "хотів би уникнути відправки військових літаків" в Україну через побоювання з приводу того, "як виглядає такий крок".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" з так званих "гарантій безпеки".

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