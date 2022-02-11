УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The Guardian

11 лютого 2022, 22:25

У Білому домі кажуть, що атака почнеться з повітря, у зв'язку з чим можуть постраждати мирні жителі.

Путін, вторгнення в Україну
Путін нібито призначив дату вторгнення в Україну / Reuters

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС.

США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів, пише The Guardian.

Відповідне звернення американського президента до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі. В ході цих переговорів обговорювалися останні розвідувальні дані про нарощування російської військової могутності і погляди Путіна.

"Можливі кілька сценаріїв вторгнення, але переважає думка, що будь-яке військове втручання за наказом Путіна буде спрямоване на зміну режиму в Києві. Це може призвести до блискавичної атаки, спрямованої на оточення Києва, з наміром викликати крах уряду президента Зеленського і спробувати встановити проросійський режим без бойових дій в містах", – пише ЗМІ.

Також зазначено, що якщо російська атака на Україну продовжиться, вона, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які, очевидно, можуть призвести до загибелі мирних жителів незалежно від їх національності. Подальше наземне вторгнення може спричинити за собою натиск масивних сил практично без попередження. Комунікації для організації від'їзду можуть бути перервані, а комерційний транзит зупинений.

Реклама

читайте такожЗеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборониТим часом, це не єдине ЗМІ, яке в п'ятницю, 11 лютого, оприлюднило подібну інформацію.

Bloomberg з посиланням на деяких офіційних осіб США пише, що російське вторгнення на територію України почнеться 15 лютого.

Причому зазначено, що атакувати РФ буде нібито з операції під "прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Читайте також:

viber
вторгнення Росії військове вторгнення новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The Guardian». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в біду Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна Дмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планетиДмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планети Березень може бути із сюрпризами: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022Березень може бути із сюрпризами: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022
22:59

Білий дім повідомив про нову розмову Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

22:35

Сюрпризи "Української пісні року": прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої актуально

22:33

США знову відправлять до Польщі війська, щоб "заспокоїти" союзників по НАТОВідео

22:33

Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуВідео

22:25

Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The GuardianВідео

Реклама
22:18

США закликали американців залишити Україну протягом 48 годинВідео

22:08

Відразу вісім країн закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози вторгнення РосіїВідео

21:49

Без вугілля, зерна і з мільярдними збитками: чим загрожує економіці України блокада портівПогляд

21:39

Росія може напасти на Україну під час Олімпіади - СелліванВідео

21:23

"Не було сил терпіти": на Одещині багатодітна мати сокирою зарубала чоловіка-тирана

21:16

"Медики нічого не зробили": на Закарпатті померла вагітна, мати звинувачує лікарівВідео

21:05

"Кола намотував неподалік": у ДТП з кортежем Ярославського знайшли нестиковкуВідео

20:53

"Є інші шляхи поставок": Данілов висловився щодо ембарго від Лукашенка

20:23

Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняВідео

19:57

Вбив викруткою, а обезголовлене тіло закопав: свекор розправився з колишньою невісткою на Харківщині

19:56

Ізраїль терміново вивозить сім'ї дипломатів з КиєваВідео

19:26

Санкції, тероборона і блокада морів: підсумки засідання РНБО в ХарковіВідео

19:19

РНБО впровадила санкції проти телеканалу Наш

19:07

Камалія розвела на гроші свого стиліста: мати співачки прокоментувала скандал

19:07

Гороскоп на завтра, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиВідео

Реклама
18:56

У Мінцифрі зізналися, чому реєстри МВС до 2015 року велися "мовою агресора"

18:42

У плани програми президента Зеленського "Велике будівництво" на 2022 рік включили 715 об’єктів

18:40

Названо нових ведучих 2 сезону шоу Ліпсінк батл на каналі 1+1Відео

18:27

Росія запевнила Британію, що "не має наміру вторгатися в Україну"

18:27

Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомФото

18:24

Держава допоможе медичним закладам, які не можуть платити лікарям підвищену зарплату - ОП

18:08

"Не схожа на себе": мережу вразило архівне відео з 15-річною блондинкою Дорофєєвою

17:59

Розвідка США навмисно повідомляла про ризик вторгнення РФ в Україну, щоб стримати Путіна - CNNВідео

17:56

Ведучий Орла і Решки потрапив у серйозне ДТП - є жертви

17:20

Росії треба дати можливість феєрично програтиПогляд

17:19

Києву загрожує повалення уряду - СтолтенбергВідео

17:09

Головний комуніст Росії загримів у лікарню слідом за Жириновським: що відомо про їх стан

17:00

55-річна Сальма Хайек показала ідеальні сідниці в мокрих трусиках

16:53

Україна дала Кремлю 48 годин на надання інформації про військову діяльність біля кордонівВідео

16:48

Місячний календар стрижок на березень 2022: фартові дні для нової зачіски і фарбування

16:40

6 років приховувала смерть матері заради соцвиплат: у Хмельницькому засудили шахрайку

16:38

Дорожче на 35%: в Україні злетять ціни на хлібВідео

16:32

Далеко до кінця пандемії: у ВООЗ спрогнозували нові мутації штамів COVID-19Відео

15:59

Українці зможуть заощадити на опаленні до 60%: Зеленський анонсував нову програму

15:55

Україна в Берліні відмовилася від головної вимоги РФ про переговори з бойовикамиВідео

Реклама
15:33

Особисте зобов'язання: суд залишив запобіжний захід Петру ПорошенкуВідео

15:26

Що подарувати на 14 лютого: ідеї подарунків коханому чоловікові, дітям і подрузі

15:22

Ще одна багатоповерхівка Києва перейшла на дрова: в чому проблемаВідео

15:18

У Києві жорстоко побили ветерана АТО через зауваження, очевидці не допомогли

15:03

ДТП за участю кортежу Ярославського: поліція прийшла з обшуками в будинок та готель бізнесменаВідео

14:55

Унікальні ідеї для господині: що приготувати з масла від шпрот, щоб страва стала неповторноюВідео

14:54

Адель станцювала стриптиз у лондонському гей-клубіВідео

14:47

"Азовсталь" постачатиме продукцію до Британії: меткомбінат отримав сертифікат якості

14:41

Зеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборониВідео

14:20

"Процес роботи розблоковано": Єрмак розповів про зрушення в роботі нормандського форматуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти