Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The Guardian

Путін нібито призначив дату вторгнення в Україну / Reuters

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС.

США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів, пише The Guardian.

Відповідне звернення американського президента до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі. В ході цих переговорів обговорювалися останні розвідувальні дані про нарощування російської військової могутності і погляди Путіна.

"Можливі кілька сценаріїв вторгнення, але переважає думка, що будь-яке військове втручання за наказом Путіна буде спрямоване на зміну режиму в Києві. Це може призвести до блискавичної атаки, спрямованої на оточення Києва, з наміром викликати крах уряду президента Зеленського і спробувати встановити проросійський режим без бойових дій в містах", – пише ЗМІ.

Також зазначено, що якщо російська атака на Україну продовжиться, вона, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які, очевидно, можуть призвести до загибелі мирних жителів незалежно від їх національності. Подальше наземне вторгнення може спричинити за собою натиск масивних сил практично без попередження. Комунікації для організації від'їзду можуть бути перервані, а комерційний транзит зупинений.

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читайте такожЗеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборониТим часом, це не єдине ЗМІ, яке в п'ятницю, 11 лютого, оприлюднило подібну інформацію.

Bloomberg з посиланням на деяких офіційних осіб США пише, що російське вторгнення на територію України почнеться 15 лютого.

Причому зазначено, що атакувати РФ буде нібито з операції під "прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

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