Високий ризик нападу на Україну: Блінкен сказав, що повинен зробити Путін / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен укотре підкреслив, що ризик вторгнення РФ в Україну залишається досить високим, разом з тим все ще можливе дипломатичне вирішення конфлікту – для цього Москва повинна піти на деескалацію.

Як повідомляє Reuters, останніми днями все частіше звучать попередження США про те, що стягування Росією понад 100 тисяч військових на кордони з Україною може означати підготовку до вторгнення. Москва ж продовжує заперечувати, що планує напасти на Україну, а заяви західних спецслужб називає не інакше як "істерією", водночас продовжує нарощування військ.

Враховуючи ситуацію, що склалася, Блінкен підкреслив, що завершення кризи все ще можливе, і для цього президент РФ Володимир Путін повинен піти на деескалацію.

"Дипломатичний шлях залишається відкритим. Шлях для Москви, щоб показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Вона повинна піти на деескалацію, а не посилювати ситуацію далі. Ми наказали виїхати більшості американців, які все ще перебувають у посольстві США в Києві. Ризик російських військових дій досить високий", - сказав Блінкен.

Відзначимо, під час телефонної розмови з Путіним Байден попередив Росію про наслідки такого агресивного кроку. За словами глави Білого дому, російське вторгнення в Україну принесе лише страждання і послабить авторитет Росії. Також американський президент пригрозив Кремлю швидкими і серйозними санкціями.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення до союзників американський президент зробив після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, яке, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" з так званих "гарантій безпеки".

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