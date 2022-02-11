США закликали американців залишити Україну протягом 48 годин

Якщо американці не покинуть Україну в зазначені терміни, то в майбутньому у них може не бути можливості виїхати під час вторгнення Росії.
США оголосили про скорочення чисельності співробітників посольства в Україні. Крім того, американцям рекомендовано залишити територію нашої країни протягом двох днів, повідомив під час брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Американці, які знаходяться на території України, мають виїхати протягом наступних 24-48 годин. Ми не можемо передбачити майбутнє. Але ризики і загрози зараз дуже високі", - сказав в ході брифінгу Салліван.
Він додав, що якщо американці не залишать Україну в зазначені строки, то в майбутньому у них може не бути можливості виїхати під час вторгнення Росії. Салліван зазначив, що США продовжують скорочувати чисельність співробітників посольства в Києві.
Нагадавши, Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.
Також раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула его.
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