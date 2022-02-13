Літаки SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в Молдові

Літаку SkyUp заборонили летіти в Україну / УНІАН

Літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України.

Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, повідомили у компанії SkyUp.

12 лютого літак летів з Мадейри в Бориспіль, проте він був змушений здійснити посадку в Кишиневі.

"Лізингодавець, резидент Ірландії, повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України", — йдеться в повідомленні.

На борту літака було 175 пасажирів. Авіакомпанія разом з Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів додому.

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Пасажирів доставлять в Україну

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що консули знаходяться в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови і підтримують зв'язок з представниками авіакомпанії.

читайте такожЛітак України мрія вразив іноземців: побачити найбільший у світі лайнер прибули жителі 5 країн"Для пасажирів організовано харчування. Зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. Для цього в Кишенів вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони відправляться в Україну. Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - передавати речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом в аеропорту Бориспіль передавати, що станом на ранок 13 лютого не володіють інформацією про те, чи припинить свою дію страхове покриття для будь-яких повітряних суден в Україні та над Україною.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".

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