Глава Кабміну пов'язує часті корективи з тим, що ситуація на фронті та з мобілізацією постійно змінюється.

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Чому в Україні змінюють правила бронювання / колаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, УНІАН

Головне із заяви Корецького:

Уряд і надалі коригуватиме систему бронювання

Такі зміни є виправданими під час війни

Соціальний договір оприлюднять на початку грудня

Уряд і надалі змінюватиме систему бронювання працівників, бо в умовах війни регулярні корективи виправдані. Про це на годині запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, часті правки пояснюються тим, що обставини на фронті й ситуація з поповненням війська щодня інші. Правила, ухвалені кілька місяців тому, можуть уже не відповідати реальним потребам.

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"Система бронювання потребує вдосконалення. Тому те, що уряд періодично вносить ті чи інші зміни, я вважаю цілком виправданим в умовах війни", - наголосив Корецький.

Коли буде оприлюднений соціальний договір

Прем'єр підтвердив, що соціальний договір представлять на початку грудня. Документ ще допрацьовують.

Корецький закликав долучитися до роботи над документом усіх, хто має слушні пропозиції. Окремо він звернувся до тих, хто критикує підходи уряду до мобілізації.

"Адже критикувати, звісно, легше. Знайти правильне, єдине й справедливе рішення щодо забезпечення армії, ротації наших воїнів і мінімального впливу цього процесу на економіку доволі складно", - підсумував прем'єр-міністр України.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Хто ризикує втратити критичний статус після оновлення правил

Народний депутат Олександр Федієнко, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки говорив, що після перегляду критеріїв підприємствам важливо перевірити, на якій саме підставі вони отримали статус критично важливих.

За його словами, якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало критичний статус, виключили або компанія більше йому не відповідає, рішення може бути скасоване. Якщо ж критерій залишається чинним і підприємство продовжує йому відповідати, статус може зберігатися в межах установленого строку, якщо немає інших підстав для скасування.

Він додав, що після 20 грудня підприємства, які не підтвердили відповідність актуальним вимогам і не підпадають під перехідні положення, не зможуть і надалі посилатися на старі рішення як на підставу для збереження критичного статусу та бронювання працівників.

"З 21 грудня перехідна гарантія припиняє діяти. Підприємства, які не підтвердили критичність, втрачають підставу для збереження статусу за старими рішеннями, а разом із ним - і підставу для бронювання працівників", - зазначив Федієнко.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що в Україні зросла частка мобілізованих, придатних до виконання бойових завдань, а кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів зменшилася. Водночас Верховна Рада очікує від Міністерства оборони законодавчих пропозицій для комплексного реформування системи та підвищення справедливості мобілізації.

Також в Україні наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи щодо перегляду мобілізаційного віку - призовні межі залишаються в діапазоні від 25 до 60 років. Законодавство про військовий обов'язок та мобілізацію не зазнавало змін у цій частині, а в парламенті не розглядають ані підвищення, ані зниження вікового порогу.

Крім того, Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про залучення жінок до лав ЗСУ. Ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

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