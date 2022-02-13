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Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і Путіна

13 лютого 2022, 11:43

Переговори двох президентів були професійними і змістовними, але досягти фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

Байден, Путін
Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і Путіна / колаж Reuters

У суботу, 11 лютого, на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну відбулася телефонна розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Однак американській стороні так і не вдалося з'ясувати, який шлях вибере Кремль.

Як розповів високопоставлений представник адміністрації США, переговори двох президентів були професійними і змістовними, але досягти фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

"Залишається неясним, чи зацікавлена Росія в досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили", - сказав він.

Водночас, за словами чиновника, Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією, але завжди готовий і до іншого розвитку подій.

"Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, в тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами і союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії і покладання на неї витрат, якщо вона все одно вирішить почати військові дії", - зазначив представник Білого дому.

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Нагадаємо, під час телефонної розмови з Путіним Байден попередив Росію про наслідки такого агресивного кроку. За словами глави Білого дому, російське вторгнення в Україну принесе лише страждання і послабить авторитет Росії. Також американський президент пригрозив Кремлю швидкими і серйозними санкціями.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення до союзників американський президент зробив після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" з так званих "гарантій безпеки".

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