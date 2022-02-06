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Швеція та Фінляндія в НАТО: Стокгольм побоюється атаки Росії і готує тотальну оборону

6 лютого 2022, 16:44

Стокгольм запустив Агентство психологічного захисту, яке працювало ще за часів Холодної війни.

Швеція
У Швеції побоюються втручання Росії у вибори у 2022 році / Фото: globallookpress.com

Унаслідок загрози військової інтервенції РФ на територію України Швеція відновила роботу Агентства психологічного захисту. Воно функціонувало ще за часів Холодної війни. Стокгольм має намір захистити своє населення від впливу фейків і поширення панічних настроїв. Держава не виключає атаки з боку Росії, а потенційна загроза вже призвела до того, що Фінляндія та Швеція розмірковують над ідеєю щодо вступу до НАТО.

Як повідомляє The Guardian, Швеція вирішила запустити роботу Агентства психологічного захисту, щоб не допустити поширення паніки серед населення і неправдивих повідомлень. У минулому Агентство функціонувало в період Холодної війни. Такі дії актуальні у зв'язку із загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Швеція не виключає ескалацію і щодо своєї країни.

При цьому Агентство має забезпечити захист людей від фейків, які можуть з'явитися на тлі осінніх виборів у 2022 році. Шведи не виключають російського втручання у виборчий процес.

Дискусії про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Заступник голови Агентства психологічного захисту Магнус Херт сказав, що через можливу загрозу повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія дискутують про те, чи можуть держави вступити до Північноатлантичного альянсу.

У Стокгольмі вважають у ситуації с Україною, що під ударом Росії може опинитися і сама Швеція.

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"Ми не можемо виключати, що Швецію можуть атакувати", - вважає Херт.

Швеція готується до оборони

За словами Магнуса Херта, захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році стало сигналом для Стокгольма для відновлення своєї тотальної оборони. Питання стало ще більш актуальним в нинішній ситуації.читайте такожЯкщо Росія нападе на Україну, Київ можуть захопити за 72 години - американські ЗМІ

"Останнім часом ми спостерігаємо, що ситуація з безпекою в нашій частині світу погіршилася. Ситуація стала більш напруженою", - зазначив він.

Також Херт підкреслив, що робота з психологічного захисту населення повинна здійснюватися в ситуації, коли авторитарні країни використовують неправдиву інформацію для втручання у внутрішньополітичні процеси інших держав.

Швеція готова відправити військових на допомогу Україні

У листопаді минулого року міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що Стокгольм підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Швеція на тлі загрози російської військової інтервенції на територію української держави може відправити на допомогу Києву своїх військовослужбовців в рамках навчальної місії.

Глава шведського Міноборони не уточнив, коли і в якій кількості Стокгольм може перекинути своїх військових на територію України.

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