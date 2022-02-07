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Росія "допоможе" Україні вступити в НАТО: у Литві пояснили, до чого призведе агресія Москви

7 лютого 2022, 12:32

Вступ України до альянсів – суверенне право держави, якому ніхто не може перешкодити, сказала Вікторія Чміліте-Нільсен.

НАТО
Агресія Росії може посприяти прискоренню вступу України до НАТО - очільниця Сейму Литви / УНІАН

Обіцянка НАТО, згідно з якою Україна та Грузія вступлять до Альянсу, як і раніше, залишається в силі. Євроатлантична інтеграція залежить від багатьох аспектів, однак не виключено, що агресивні дії Москви щодо Києва призведуть до того, що процес вступу української держави до Північноатлантичного альянсу прискориться. Ніхто не може перешкодити суверенній державі приєднуватися до будь-яких альянсів. Про це заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

У інтерв'ю ТСН вона розповіла про те, що в України є вільне право вибирати, у тому числі, і оборонні альянси, частиною яких хотіла б стати держава. Причому обіцянка, яка була дана Києву та Тбілісі у 2008 році, згідно з якою вони рано чи пізно вступлять до НАТО, залишається в силі.

читайте такожЯкщо Росія нападе на Україну, Київ може впасти за 72 години - американські ЗМІЗа словами Чміліте-Нільсен, інтеграція до Північноатлантичного альянсу залежить від безлічі моментів. Втім, не можна виключати, що російська загроза тільки посприяє тому, що процес вступу України до НАТО буде прискорено. Те ж саме можна сказати і про перспективи інтеграції у Альянс Швеції та Фінляндії.

"Членство в НАТО, звичайно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який вибрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - підкреслила спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти американських видань Washington Post і New York Times раніше з посиланням на політиків США опублікували матеріали, в яких мова йшла про те, що розвідка Штатів зафіксувала новий план військового вторгнення Росії в Україну.

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Передбачається, що Москва має намір використовувати неправдиві відеоматеріали з, мовляв, "нападом українців" на російськомовне населення на сході України. Пізніше інформацію було підтверджено офіційним Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ці відомості, заявив, що подібна інформація вже з'являлася в ЗМІ, проте "так нічого і не відбувалося".

В уряді Британії впевнені, що Москва намагається створити привід для реалізації сценарію військової інтервенції на територію України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Київ отримав інформацію про новий російський військовий сценарій ще до того, як Держдеп зробив офіційну заяву. Дипломат припустив будь-які небезпечні сценарії зі сторони Росії.

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