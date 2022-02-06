Президент Чехії проти відправки військ НАТО в Україну, бо вона "не частина Альянсу": в МЗС відповіли

Президент Чехії Мілош Земан виступив проти відправки військ НАТО в Україну / Reuters

За словами президента Чехії Мілоша Земана, Прага виступає проти відправки військ Північноатлантичного альянсу в Україну.

Земан зробив відповідну заяву в інтерв’ю телеканалу CNN Prima News. Він назвав недоцільним відправлення військових в Україну, тому що вона не є членом НАТО.

"Україна не є частиною НАТО, і тому направлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним", – зазначив Земан.

За його словами, він вважає напруженість, яка зараз виникла, словесною війною з обох сторін, і хотів би, щоб вона залишалася такою.

На таку заяву уже відреагували в українському Міністерстві закордонних справ. Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що такі висловлювання є вже не першою спробою Земана нашкодити українсько-чеським відносинам.

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"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", – написав Кулеба у Twitter.

Очільник чеського МЗС Ян Ліпавський повинен прибути в Україну наступного тижня разом з міністрами закордонних справ Словаччини та Австрії.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів через можливий напад Росії. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 152 мм.

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