Захід не воюватиме за Україну: які гарантії безпеки може отримати Київ

Анна Ярославська
29 серпня 2025, 11:40
В українців не повинно бути ілюзій.
Військові НАТО, Володимир Фесенко
Ні США, ні Європа не воюватимуть з Україною / Колаж: Главред, фото: eucom.mil, УНІАН

Головні тези:

  • Захід не дасть Україні гарантій безпеки рівня ст. 5 НАТО
  • Абсолютних гарантій не існує
  • Є реалістичний варіант гарантій безпеки

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, якими можуть бути гарантії безпеки, які Захід може надати Україні, і на що Києву розраховувати не варто.

За його словами, в українців не повинно бути ілюзій.

відео дня

"Ніхто - ні США, ні Європа - не дасть нам таких гарантій безпеки, які будуть мати на увазі, що вони будуть воювати разом із нами. Слова, які зараз звучали - "дамо Україні гарантії безпеки на рівні 5 статті Статуту НАТО, але без членства в Альянсі", були красивою ідеєю Джорджі Мелоні, прем'єр-міністра Італії. Але все-таки пропонується дещо інше, це не 5 стаття Статуту НАТО", - сказав Фесенко в коментарі Главреду.

Політолог пояснив: історичний досвід показує, що немає абсолютних гарантій безпеки. Наприклад, коли фашистська Німеччина 1939 року напала на Польщу, у Польщі були договори про військову взаємодопомогу з Англією та Францією. Ці країни оголосили війну Німеччині, але реальних військових дій не було, і Польща війну програла.

"Так що договір нічого не гарантує. Можна підписати договір, навіть про взаємну військову допомогу, але він може бути не виконаний", - сказав Фесенко.

І інший приклад: "Росія каже, що нейтральний статус вирішить усі проблеми України. Але є багато прикладів країн із нейтральним статусом, чий нейтральний статус зрештою порушувався в Першу і Другу світові війни. Тому нам потрібно бути реалістами. Ми можемо підписати якийсь договір, згідно з яким нам гарантують якусь військову допомогу, але зараз гарантувати точно не будуть з однієї простої причини: Росія - ядерна держава, і ніхто не хоче конфлікту з ядерною країною".

Утім, для України важливо, щоб країни, які гарантуватимуть підтримку, в умовах нового конфлікту постачали Києву зброю, запроваджували санкції проти Росії, а зараз - продовжували санкції, плюс надавали економічну, фінансову та політичну підтримку.

"Але насамперед для нас важлива зброя. Також якщо вдасться реалізувати ідею про європейський військовий контингент, це буде великий крок уперед. Навіть за всієї символічності. А присутність європейців буде символічною - можливо, 60 тисяч осіб, тобто це не ті війська, які можуть стримувати російський напад. Але їхня присутність на території України означатиме: якщо Росія нападе, вона може вступити у війну з країнами НАТО. Усе це буде серйозним кроком уперед у підвищенні рівня безпеки України в політичному сенсі, не військовому. У військовому - постачання зброї стримування Україні", - сказав Фесенко.

Чому не можна порівнювати Мінські угоди і гарантії безпеки

За словами Фесенка, не можна порівнювати нинішні гарантії безпеки України з Мінськими угодами.

"Мінськ - про інше: він був не про гарантії безпеки, а про якийсь мир. До речі, "Мінськ" став уроком, коли кажуть, що мирні угоди - це вихід. Насправді ж, мирні угоди не гарантують припинення війни", - пояснив політолог.

Україні загрожує новий Будапештський сценарій

Україна ризикує повторити Будапештський меморандум, і Київ це усвідомлює.

"Тому наша вимога - конкретизація гарантій безпеки, тобто не абстрактна розмова і обіцянка гарантій безпеки, а що саме", - сказав Фесенко.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду, в якому він назвав найбільш реалістичний сценарій завершення війни:

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, Україна спільно з міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки. Її планують представити наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, не має наміру погоджуватися на гарантії безпеки, які США розробляють у координації з Європою для України.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Тим часом європейські лідери обговорюють варіант гарантій безпеки, які зобов'яжуть союзників України протягом 24 годин ухвалювати рішення про надання військової підтримки в разі нової агресії Росії. За даними Bloomberg, ініціатива належить прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

По суті, йдеться про формат, що нагадує колективну оборону за зразком НАТО, але без формального членства в Альянсі.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди для України / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Фесенко новини України війна Росії та України мирні переговори гарантії безпеки
