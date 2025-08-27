Рус
Гарантії безпеки для України: в ISW назвали реальні настрої Кремля

Марія Николишин
27 серпня 2025, 10:03
Російські посадовці неодноразово відкидали пропозиції щодо гарантій безпеки України.
Гарантії безпеки для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Наразі розробляються гарантії безпеки для України
  • Зокрема, США готові підтримати будь-яку західну місію, спрямовану на забезпечення миру
  • Ймовірно, Кремль відхилить таку пропозицію

США в координації з Європою розробляють гарантії безпеки для України. Однак країна-агресор Росія, ймовірно, не має наміру погоджуватися на подібні домовленості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики говорять, що Вашингтон змінив підхід: тепер США готові підтримати будь-яку західну місію, спрямовану на забезпечення миру та стабільності в Україні після завершення війни. Раніше у президента США Дональда Трампа були інші плани.

відео дня

Так, видання Financial Times писало, що йдеться про намір надати стратегічні інструменти, які передбачають розвідку, системи управління та командування, а також допомогу в роботі протиповітряної оборони.

"Офіційні джерела зазначили, що така підтримка США залежить від зобов’язання європейських держав розгорнути десятки тисяч військовослужбовців в Україні", - пише ISW.

Аналітики також нагадали, що російські посадовці неодноразово відкидали пропозиції щодо гарантій безпеки.

"Попри те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров свого часу заявляв про підтримку і навіть називав країни, здатні забезпечити гарантії, згодом його риторика змінилася. Зокрема, Лавров висловив думку, що США не мають брати на себе відповідальність за післявоєнну безпеку України", - йдеться у звіті.

В ISW додають, що Кремль, ймовірно, відхилить пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники.

Чи діятимуть гарантії безпеки для України

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що не вірить в подібні гарантії безпеки.

За його словами, гарантії - така річ, що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає.

"Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль", - наголосив він.

Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки - що відомо

Як повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Також відомо, що високопоставлені військові керівники європейських країн обговорюють гарантії безпеки Україні. Зокрема, вони хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

