РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

В ЄС наголосили, що російська атака була найсмертоноснішою з липня.

https://glavred.net/politics/rf-zaplatit-za-udar-po-kievu-v-es-anonsirovali-novye-sokrushitelnye-sankcii-10693481.html Посилання скопійоване

Новий пакет санкцій проти РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне:

В ЄС засудили криваву атаку росіян на Київ

Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії

ЄС планує затвердити новий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, вона засудила криваву атаку росіян на Київ.

відео дня

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси в ЄС. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію" через агресію Москви, яка не припиняється.

"Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що паралельно продовжуватиметься робота щодо заморожених російських активів. Країни Євросоюзу обговорять, як можна використати ці кошти на потреби оборони та відновлення України.

Путін продовжуватиме війну попри санкції

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран заявив, що російський диктатор Володимир Путін вірить, що зможе обійти санкції та продовжувати війну.

За його словами, для Путіна точка виходу з війни зараз гірша, ніж точка входу.

"Європейці не знімуть санкції, доки Росія не повернеться до кордонів 1991 року — вони неодноразово це повторювали. Або хоча б до кордонів 2022 року, хоча в цьому питанні серед них є розбіжності", - наголосив він.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна застосувала санкції проти компаній та організацій з Росії та Китаю, які беруть участь у розвитку російських безпілотних технологій, що включають використання штучного інтелекту.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, попри численні заяви президента Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії за відмову припинити вогонь, наразі Сполучені Штати не планують посилювати обмеження.

18 липня Євросоюз схвалив один із найжорсткіших на сьогоднішній день пакетів санкцій проти країни-агресора Росії. До 18-го пакету санкційних заходів увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту і заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її військової машини.

Читайте також:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред