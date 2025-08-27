"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головне

Щоб зрозуміти російські вимоги, достатньо поглянути на російський проєкт "мирної угоди", представлений у Стамбулі.

Фесенко назвав головну мету Путіна на переговорах / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Чого насправді Путін хоче домогтися на переговорах

Чому здача територій Україною - не головне для Кремля

Під час мирних переговорів російський диктатор Володимир Путін через Дональда Трампа вимагає територіальних поступок від України. Але насправді це не головне. Території - це приманка, яку Росія підкидає американцям. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок. Територіальні поступки - це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему", - сказав Фесенко.

Насправді, головна мета Путіна - нав'язати Україні через США "всеосяжну мирну угоду" на російських умовах, якою передбачається:

визнання російським не тільки Криму, а й усіх окупованих Росією регіонів;

відмова від НАТО;

нейтральний статус України;

великий блок внутрішньополітичних поступок.

За словами Фесенка, щоб зрозуміти російські вимоги, достатньо поглянути на російський проєкт "мирної угоди", представлений у Стамбулі. Там ідеться майже про два десятки різних вимог - список великий, і це далеко не тільки територіальні поступки.

"Другий важливий момент, який слід зазначити. Офіційно на Алясці про території не йшлося. Ми взагалі мало знаємо, що там обговорювалося. Навіть версії безпосередніх учасників цих переговорів Стіва Віткоффа і Марко Рубіо дещо різнилися між собою - хто як сприймав. Безумовно, Путін ставив ці питання, але жодних конкретних офіційних домовленостей на цю тему не було. Тому Путін на Алясці озвучив Трампу і представникам його адміністрації свої "хотілки" і вимоги. Але далі цього справа не пішла", - додав Фесенко.

За його словами, американці сприйняли територіальне питання мало не як головну тему.

"Насправді ж, це пастка: території - не головне, Путін хоче набагато більшого - він хоче всю Україну. Також Путін хоче, щоб Україна погодилася на капітуляцію через "великий мирний договір", що, звичайно ж, нас не влаштовує", - пояснив політолог.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

