Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головне

Анна Ярославська
27 серпня 2025, 12:46
267
Щоб зрозуміти російські вимоги, достатньо поглянути на російський проєкт "мирної угоди", представлений у Стамбулі.
Трамп, Зеленський, Путін
Фесенко назвав головну мету Путіна на переговорах / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Чого насправді Путін хоче домогтися на переговорах
  • Чому здача територій Україною - не головне для Кремля

Під час мирних переговорів російський диктатор Володимир Путін через Дональда Трампа вимагає територіальних поступок від України. Але насправді це не головне. Території - це приманка, яку Росія підкидає американцям. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок. Територіальні поступки - це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему", - сказав Фесенко.

відео дня

Насправді, головна мета Путіна - нав'язати Україні через США "всеосяжну мирну угоду" на російських умовах, якою передбачається:

  • визнання російським не тільки Криму, а й усіх окупованих Росією регіонів;
  • відмова від НАТО;
  • нейтральний статус України;
  • великий блок внутрішньополітичних поступок.

За словами Фесенка, щоб зрозуміти російські вимоги, достатньо поглянути на російський проєкт "мирної угоди", представлений у Стамбулі. Там ідеться майже про два десятки різних вимог - список великий, і це далеко не тільки територіальні поступки.

"Другий важливий момент, який слід зазначити. Офіційно на Алясці про території не йшлося. Ми взагалі мало знаємо, що там обговорювалося. Навіть версії безпосередніх учасників цих переговорів Стіва Віткоффа і Марко Рубіо дещо різнилися між собою - хто як сприймав. Безумовно, Путін ставив ці питання, але жодних конкретних офіційних домовленостей на цю тему не було. Тому Путін на Алясці озвучив Трампу і представникам його адміністрації свої "хотілки" і вимоги. Але далі цього справа не пішла", - додав Фесенко.

За його словами, американці сприйняли територіальне питання мало не як головну тему.

"Насправді ж, це пастка: території - не головне, Путін хоче набагато більшого - він хоче всю Україну. Також Путін хоче, щоб Україна погодилася на капітуляцію через "великий мирний договір", що, звичайно ж, нас не влаштовує", - пояснив політолог.

Дивіться відео - Володимир Фесенко оцінив перспективи мирних переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. Водночас Віткофф не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Спецпредставник Трампа Віткофф також заявив, що Путін хоче завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

За даними ЗМІ, нинішній глава США не налаштований чинити тиск на Путіна. Він упевнений, що має набагато більший вплив на Київ і європейські столиці, ніж на Москву, і може використовувати це, щоб підштовхнути Україну до укладення угоди.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ почала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Фесенко новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

14:01Війна
Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57Україна
Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:49Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Останні новини

14:52

"Супермен" — новий фільм про легендарного супергероя доступний на Київстар ТБ

14:44

Коли жага до життя сильніші за смерть: телеканал 2+2 знімає воєнну драму "Живий"

14:42

В Україні знайшли діючий вулкан: де знаходится диво, про яке мало хто знає

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
13:57

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57

При зустрічі краще тікати: названо небезпечну і отруйну рибу, яка живе в УкраїніВідео

13:38

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішенняВідео

12:58

Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Реклама
12:58

На очах дружини: Усик влаштував дикі танці з Дорофєєвою

12:49

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:47

"При Порошенку Путін заробив $36 млрд на "Дружбі", а тепер нардеп примазується до її підриву" – військовий

12:46

"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головнеВідео

12:38

Тейлор Свіфт уперше виходить заміж - хто наречений та скільки коштує обручка

12:20

Перцевими балончиками: команда психованої Аллегрової як могла, розганяла пресуВідео

12:20

"Починається процес": вагітна зрадниця Тодоренко зробила зізнання

12:18

Результат за копійки: господиням радять натирати вікна рідиною для миття посудуВідео

12:11

За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild

12:08

Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях

12:01

Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

Реклама
11:55

В Україні знайшли гігантський гриб-рекордсмен: у чому його особливістьВідео

11:24

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

11:04

Які документи потрібні чоловікам 18–22 років для виїзду за кордон: повний перелік

11:03

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі містаВідео

10:58

Як зберегти стиглі банани надовго: 100%-вий фокус здивує простотоюВідео

10:32

Може вирости до півметра: в Україні помітили рідкісну ящірку без ніг

10:31

РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

10:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел покинула сина мільярдера

10:09

Путініст Кіркоров ухвалив важливе рішення щодо дітей - деталі

10:03

Гарантії безпеки для України: в ISW назвали реальні настрої Кремля

09:45

Вересень 2025 під знаком затемнень: що чекає на Водоліїв у фінансах, коханні та кар'єріВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 серпня (оновлюється)

09:32

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

09:31

"Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад

09:30

"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – ФесенкоВідео

08:44

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року

08:30

Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

08:23

Поштовхи від Каспію до Тбілісі: у Дагестані стався потужний землетрусВідео

08:15

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

Реклама
08:06

Карта Deep State онлайн за 27 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Гороскоп на вересень 2025: астролог дала найважливішу пораду Козерогам

07:34

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-ЙоркуВідео

06:53

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

06:10

Чому Кремль відмовився від припинення вогню?Погляд

05:52

Як зупинити авто з "автоматом", якщо відмовили гальма - пояснення інструктораВідео

05:33

Як приготувати коропа без кісток: єдиний дієвий метод від шеф-кухаря

05:00

Сигнал від Всесвіту: удача усміхнеться шістьом знакам зодіаку 27 серпня

04:30

Гороскоп на вересень 2025 для Терезів: місяць оновлення, енергії та важливих подійВідео

04:03

"Справжня отрута": які продукти не можна давати собакам, у списку навіть кісткиВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти