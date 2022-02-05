Повернення Криму і кордон на Донбасі: нардеп назвав план для Зеленського на зустріч з Путіним

Зеленський та Путін повинні обговорювати повернення Україні Криму і Донбасу - нардеп / Колаж ВВС

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним повинен обговорювати тему окупованого Криму і виведення російських інструкторів, спецпідрозділів і спецслужб із захоплених районів Донецької та Луганської областей. Позиція Києва залишається чіткою - Росія повинна вивести свої сили і повернути контроль над українсько-російською ділянкою кордону. Про це заявив народний депутат від фракції Батьківщина Сергій Соболєв.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що в Кремлі повинні надати Києву конкретну відповідь щодо можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського. Позиція української держави зрозуміла - звільнення окупованих Криму та Донбасу і повернення контролю над захопленою російськими гібридними військами ділянкою кордону.

читайте такожЄ питання - не стягуйте війська: Україна в ООН оголосила умову зустрічі Зеленського та Путіна"Відтепер всі очікують на заяву Путіна. Путін торгується - "давайте спочатку теми обговоримо". Хіба комусь незрозуміло, що ми там обговорюватимемо? Крим будемо обговорювати, як би йому цього не хотілося... Перелік питань, які обговорювати з Путіним - на столі. Перше - деокупація, виведення інструкторів, спецпідрозділів, спецслужб з окупованої частини Луганської та Донецької областей та умови цього виведення. Наша позиція чітка - виводити, кордон передавати нам і далі продовжуємо", - зазначив Соболєв.

Також він уточнив, що головним питанням перемовного порядку денного України у діалозі з Путіним повинна стати безпека.

"Ключове питання порядку денного, з яким Зеленський повинен їхати на ці перемовини, - це саме питання безпеки", - підкреслив Сергій Соболєв

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Дивіться відео ТСН - у Кремлі відреагували на ініціативу Туреччини щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський 3 лютого під час спільного брифінгу з турецьким главою держави Реджепом Ердоганом подякував Анкарі за готовність стати посередником на перемовинах Москви та Києва на вищому політичному рівні. Український гарант підкреслив готовність участі в будь-яких конструктивних дискусіях.

Турецький президент Реджеп Ердоган, який раніше пропонував провести зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині, сказав, що президент України згоден на такі перемовини. У Анкарі сподіваються на організацію зустрічі на вищому політичному рівні після того, як Путін повернеться з Китаю.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія готова до проведення нового саміту лідерів нормандської четвірки. Однак перемовини повинні бути підготовленими. Він звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні Мінських угод.

При цьому Москва не виключає можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського у Туреччині. Однак у Кремлі кажуть, що для цього має з'явитися конкретика в планах щодо дискусії двох сторін.

"Ніхто не відкидає цього. Президент каже, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході, і що обговорюватиметься... що стосується ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського — тут наразі розуміння немає, тому і прикладної розмови з цього приводу теж немає", - вважає Пєсков.

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