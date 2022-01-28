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"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустріч

28 січня 2022, 18:24

Президент України заявив, що не має наміру їхати в Сочі на зустріч з Путіним поки на Донбасі гинуть люди.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна / скріншот трансляції прес-марафону

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на пропозицію лідера Росії Володимира Путіна про особисту зустріч.

"Навіщо ти мене запрошуєш в Сочі? На лижах покататися? Ми говоримо про серйозні речі... на Донбасі гинуть люди", - Зеленський про російську пропозицію про зустріч.

"Міністр закордонних справ Росії каже, що якщо президент України хоче домовлятися, то нехай приїжджає до Санкт-Петербурга, Москви чи Сочі. По-перше, чому такий посил? І каже, що ми не може обговорювати питання Донбасу, це питання "внутрішнє" . Навіщо запрошувати людину в такому форматі? Щоб ця людина не погодилася? Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина, з досвідом великим. Нема чим зайнятися? , – зазначив Зеленський.

За його словами, запрошення Лаврова "це тупий цинізм, high level".

"Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президентові Україні, все одно, що відбувається на моїх кордонах або на контактній лінії? І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися, не боюся ніякого формату, мені все одно, я готовий... Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо? і все", - додав Зеленський.

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Він також додав, що на переговори президентів Росії та України можна не виносити одразу всі питання, а, наприклад, для початку один – обмін полоненими. Зеленський також висловив думку, що Москві та Києву потрібно домовлятися.

Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

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Володимир Зеленський Володимир Путін
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