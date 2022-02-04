У Путіна назвали головну умову для зустрічі з Зеленським

У РФ оцінили ймовірність зустрічі Президентів України і РФ / УНІАН, Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність зустрічі президентів України і РФ.

Як підкреслив він в ході брифінгу, Москва не проти проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє Інтерфакс.

За його словами, в Кремлі хотіли б, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому і переговори повинні проходити регулярно.

"Але, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - пояснив представник Кремля.

За його словами, в Кремлі задоволені продовженням консультацій на двосторонній основі, як і недавньою зустріччю в Парижі політрадників країн-учасниць "нормандської четвірки".

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Прес-секретар президента РФ упевнений в тому, що зустрічі глав держав на вищому рівні повинні бути підготовленими: "Поки підготовка кульгає".

Разом з тим він традиційно звинуватив українську сторону в невиконанні Мінських угод.

"У той час, коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання Мінських угод означатиме розвал України, а потім йде заява глава МЗС країни, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливо - дуже важко говорити про якісь зустрічі на вищому рівні", - додав Пєсков.

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Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

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