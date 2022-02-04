Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині - Ердоган

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що в ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським досяг угоди про організацію зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, він також досяг домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним про його відвідування Туреччини, повідомляє CNN Turk.

"Ми заявили пану Зеленському, що готові внести необхідний внесок. Він сказав: "У такому випадку я готовий зробити все. Як тільки ти мені зателефонуєш я поїду туди", - пояснив він.

"Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Зараз ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна і Зеленського", - заявив Ердоган.

Візит президента Туреччини в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого побував в Україні.

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Після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського почалася церемонія підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Зокрема, підписано угоду про ЗВТ.

Ердоган заявив, що Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн (України і Росії-ред.)

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів", - повідомив Ердоган.

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