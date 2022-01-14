Можливе вторгнення РФ в Україну: Боррель озвучив 10 головних кроків

У ЄС назвали 10 кроків для запобігання нападу Росії на Україну / Фото Reuters

У Євросоюзі заявили про те, що готові в будь-який момент дати пряму відповідь на агресію з боку Російської Федерації і визначили 10 кроків у сфері безпеки, заявив представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції.

10 кроків від ЄС у разі повномасштабного вторгнення на територію України з боку Росії:

ЄС не надаватиме РФ спроби створювати сфери впливу в Європі;

ЄС підтвердив силу всіх принципів європейської безпеки і які вкладені в Гельсінському Заключному акті;

ЄС підтвердив солідарність з Україною та іншими країнами Східної Європи, яким сьогодні загрожує агресія з боку Росії;

ЄС закликає Росію до деескалації;

у ЄС обов'язково дадуть відповідь на спробу агресії з боку Росії;

ЄС буде співпрацювати з США і НАТО в координації зусиль з підтримки безпеки;

ЄС співпрацюватиме з США щодо припинення військового конфлікту;

ЄС готовий приєднатися до посилення механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності військової діяльності, а також заходів для зміцнення довіри;

ЄС підтримуватиме перезапуск роботи над контролем озброєння;

в ЄС продовжують роботу над санкціями, над якими Європа працюватиме разом з партнерами.

Переговори Заходу і РФ з безпеки

У період з 10 по 13 січня відбулися консультації Заходу і Росії з питань безпеки. Переговори проходили на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм рубежам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на переговорах з Росією 10 січня, заявила, що американці не мають наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і відмова України від вступу до Північноатлантичного альянсу. Якщо Росія піде на військову операцію проти української держави, Москва зіткнеться з серйозними санкціями.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, за його словами, Москва очікує гарантій від США, згідно з якими Україна і Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити в НАТО.

12 січня відбулися переговори НАТО-Росія. За підсумками дискусії генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про те, що у Росії немає права вето на вступ інших країн у військово-політичний блок заходу. Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова мають право на вступ до НАТО, а питання інтеграції Києва в організацію буде вирішуватися Українською державою і країнами-учасниками блоку.

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