УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна готова до вступу в НАТО: у Зеленського закликали Альянс до розмови і висунули вимоги

14 січня 2022, 19:17

Питання інтеграції до Альянсу є життєво важливим для України, сказав Андрій Єрмак.

НАТО
Україна сподівається вже на червневому саміті у Мадриді дізнатися терміни вступу до НАТО - Єрмак / УНІАН

Україна цілком готова до інтеграції в НАТО і вже на саміті у Мадриді сподівається дізнатися конкретні умови і терміни вступу держави до Альянсу. Наразі слід провести розмову про перспективи української держави у військово-політичному блоці Заходу. Київ під час війни з Москвою продемонстрував свою готовність приєднатися до організації. Питання є надзвичайно важливим для української держави. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час інтерв'ю Atlantic Council він розповів про те, що вже зараз потрібно вести пряму дискусію про перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу. Київ продемонстрував свою готовність до інтеграції в колективний блок безпеки Заходу.

читайте такожОтримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналу"Я думаю, що під час цієї війни і під час всієї історії розмов про НАТО Україна показала своїми принципами і позиціями, що ми цілком готові і здатні бути членами НАТО", - сказав Єрмак.

Також він підкреслив, що на саміті Альянсу у Мадриді (відбудеться 29-30 червня поточного року, - ред.) Україна сподівається почути конкретні терміни і інформацію щодо майбутнього вступу до НАТО. Оскільки "сьогодні це питання життя і смерті для нашої країни".

Перемовини Заходу та РФ щодо безпеки

У період з 10 по 13 січня відбулися консультації Заходу і Росії щодо безпеки. Перемовини проходили на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм рубежам.

Реклама

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на перемовинах з Росією 10 січня, заявила, що американці не мають наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і відмову України від вступу до Північноатлантичного альянсу. Якщо Росія піде на військову операцію проти української держави, Москва зіткнеться з серйозними санкціями.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, за його словами, Москва очікує на гарантії від США, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити до НАТО.

12 січня відбулися перемовини НАТО-Росія. За підсумками дискусії генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про те, що у Росії немає права вето на вступ інших країн до військово-політичного блоку Заходу. Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова мають право на вступ до НАТО, а питання інтеграції Києва до організації вирішуватиметься українською державою і країнами-учасниками блоку.

Главред рекомендує:

viber
НАТО новини України Офіс президента Андрій Єрмак
Зараз ви переглядаєте новину «Україна готова до вступу в НАТО: у Зеленського закликали Альянс до розмови і висунули вимоги». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в біду Проблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січняПроблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січня Гороскоп на завтра, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівГороскоп на завтра, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругів Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихКоли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослих
19:30

Навіщо Порошенку яскраве шоу та його грандіозна зустріч в аеропорту

19:17

Україна готова до вступу в НАТО: у Зеленського закликали Альянс до розмови і висунули вимогиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

19:00

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

18:42

Шкільне харчування: у Кривому Розі подають "золоті" макарониВідео

Реклама
18:20

Шинейд О'коннор вирішила накласти на себе руки після самогубства 17-річного сина

18:10

РФ готує напад на бойовиків Донбасу для виправдання вторгнення в Україну - CNNВідео

18:07

Проблеми, як з рогу достатку: для кого зі знаків рік Тигра стане важкимВідео

18:04

У Києві водій ледь не забив до смерті перехожого через зауваженняВідео

17:57

Прямі перемовини Зеленського, Байдена та Путіна: в Офісі президента оголосили про ініціативу УкраїниВідео

17:56

У Росії не вистачить вантажівок для вторгнення в Україну - ForbesВідео

17:31

Євробачення-2022 - оголошено дату фіналу національного відбору

17:17

Застава - 1 мільярд: слідство вимагає арешту ПорошенкаВідео

17:05

Віталій Портніков. Росія мобілізує хакерівВідеоблоги

17:00

Годують по іншому меню та окремо від інших: дітей-пільговиків зробили ізгоями на ЛьвівщиніВідео

16:43

Візит Алієва: Україна та Азербайджан підписали низку важливих двосторонніх договорів

16:29

Визнання Росією "ЛДНР" і ситуація Грузії: у Раді заявили про небезпечний для України сценарій

16:24

Потужна атака хакерів: в Україні "лягли" ще кілька держресурсівВідео

15:54

Прикмети на 15 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:53

Пельмені можуть бути корисними: лікар-дієтолог розкрила головний секрет

Реклама
15:52

Хакерська атака на Україну - поразка РФ на перемовинах з НАТО: Київ знайшов слід Москви в кіберударіВідео

15:48

Захисні маски роблять людей більш привабливими: несподівані результати дослідженняВідео

15:38

Померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в реанімації на ПрикарпаттіВідео

15:31

Юрій Горбунов розкрив подробиці зйомок шоу Голос країни-12: "Ми завжди на боці учасників"

15:10

У МОЗ розповіли, для кого "критично важливе" третє щеплення від COVID-19Відео

15:07

У Дніпрі пес випив пляшку коньяку: у "витверезнику" його ледве врятувалиВідео

15:02

52-річна Дженніфер Еністон показала себе без одягу і макіяжу

14:37

Потепління буде недовгим: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

14:31

"Велике будівництво" створить біля Краматорська центр для порятунку червонокнижних хижих птахів

14:30

Касові апарати можуть з'явитися в таксі: у Раді готують законопроектВідео

13:55

У МЗС натякнули на причетність РФ до масової хакерської атакиВідео

13:49

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

13:42

"Талони на їжу": українцям назвали вартість продуктових чеківВідео

13:17

Українці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критикуВідео

13:09

Померла вдова Андрія Мягкова - актриса Анастасія Вознесенська

13:01

Участь Заходу у війні на Донбасі і "пряме зіткнення" з НАТО: Лавров вибухнув погрозоюВідео

12:58

Подвійне списання і блокування карт: українцям пояснили, як захистити грошіВідео

12:45

Надя Дорофєєва в напівпрозорій сукні показала в яких нарядах ходить на побачення до чоловіка

12:34

У Білій Церкві скоро завершиться "Велике будівництво" сучасного ЦНАПу

12:30

Бібліотекар на Рівненщині витратила "ковідну" тисячу на книги для дітей свого селаВідео

Реклама
11:56

РФ брязкає зброєю на тлі переговорів із Заходом: армію раптово підняли по тривозіВідео

11:46

Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідео

11:39

Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

11:34

Рекордна спека з "потопами": українці дізналися несподіваний прогноз на літо 2022Відео

11:28

"Кінець прекрасної епохи, настояний на русофобії": рецензія на фільм Кінгс МенВідео

11:23

Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті ГабріеллуВідео

11:11

Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" УкраїнуВідео

10:50

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчанняВідео

10:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:34

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти