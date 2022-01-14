Україна готова до вступу в НАТО: у Зеленського закликали Альянс до розмови і висунули вимоги

Україна сподівається вже на червневому саміті у Мадриді дізнатися терміни вступу до НАТО - Єрмак / УНІАН

Україна цілком готова до інтеграції в НАТО і вже на саміті у Мадриді сподівається дізнатися конкретні умови і терміни вступу держави до Альянсу. Наразі слід провести розмову про перспективи української держави у військово-політичному блоці Заходу. Київ під час війни з Москвою продемонстрував свою готовність приєднатися до організації. Питання є надзвичайно важливим для української держави. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час інтерв'ю Atlantic Council він розповів про те, що вже зараз потрібно вести пряму дискусію про перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу. Київ продемонстрував свою готовність до інтеграції в колективний блок безпеки Заходу.

читайте такожОтримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналу"Я думаю, що під час цієї війни і під час всієї історії розмов про НАТО Україна показала своїми принципами і позиціями, що ми цілком готові і здатні бути членами НАТО", - сказав Єрмак.

Також він підкреслив, що на саміті Альянсу у Мадриді (відбудеться 29-30 червня поточного року, - ред.) Україна сподівається почути конкретні терміни і інформацію щодо майбутнього вступу до НАТО. Оскільки "сьогодні це питання життя і смерті для нашої країни".

Перемовини Заходу та РФ щодо безпеки

У період з 10 по 13 січня відбулися консультації Заходу і Росії щодо безпеки. Перемовини проходили на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм рубежам.

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Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на перемовинах з Росією 10 січня, заявила, що американці не мають наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і відмову України від вступу до Північноатлантичного альянсу. Якщо Росія піде на військову операцію проти української держави, Москва зіткнеться з серйозними санкціями.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, за його словами, Москва очікує на гарантії від США, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити до НАТО.

12 січня відбулися перемовини НАТО-Росія. За підсумками дискусії генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про те, що у Росії немає права вето на вступ інших країн до військово-політичного блоку Заходу. Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова мають право на вступ до НАТО, а питання інтеграції Києва до організації вирішуватиметься українською державою і країнами-учасниками блоку.

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