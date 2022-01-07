Блінкен обговорив з Кулебою реакцію США та союзників на агресію РФ: що вирішили

Блінкен і Кулеба обговорили реакцію США і союзників на агресію РФ / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили російську агресію щодо України, повідомив Блінкен на своїй сторінці в Twitter.

"Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО і партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії", - заявив держсекретар США на сторінці в Twitter.

Коментар України

Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter розповів, що Блінкен подзвонив після закритого засідання глав МЗС країн НАТО.

читайте такожНАТО скликає зустріч з представниками України напередодні переговорів з РФ"Блінкен повідомив хорошу новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ в різних форматах, обговорили двосторонній Порядок денний", - зазначив він.

Раніше НАТО провело закрите засідання на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, щоб підготуватися до запланованих на наступний тиждень переговорів з Росією. Під час зустрічі вони підтвердили свою єдність у відповідь на російську агресію проти України.

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