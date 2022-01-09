У ЄС пригрозили Росії через агресію на адресу України

Боррель / Reuters

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що безпеку Європи неможливо забезпечити без України.

За його словами, будь-який діалог, що стосується України, повинен проходити тільки за участю її представників.

"У Європі немає безпеки без безпеки України", - написав дипломат у своєму блозі.

За його словами, будь-які переговори по Україні не повинні проходити без її представників.

Він також зазначив, що діалог необхідний, але при цьому потрібне стримування і рішучість у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії", - додав Боррель.

Дипломат уточнив, що Євросоюз тісно координує свій підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями.

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Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня 2021 року. В якості підтвердження ЗМІ продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що зараз біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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