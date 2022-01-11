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"Нападете - отримаєте проміж ніг": колишній польський міністр жорстко вилаяв агресію Росії

11 січня 2022, 13:54

Рудольф Сікорський прокоментував недавній твіт посольства Росії у Великобританії, в якому було викладено думку керівника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Сікорський
Радослав Сікорський / УНІАН

Колишній керівник Міністерства закордонних справ Польщі та чин депутат Європарламенту Радослав Сікорський у вкрай образливому Тоні відповів на думку очільник МЗС Росії Сергія Лаврова з приводу НАТО. Свою реакцію польський дипломат розмістив у Twitter.

Сікорський прокоментував недавній твіт посольства Росії у Великобританії, в якому було викладено думку глави МЗС РФ. Лавров заявив, що "НАТО став чисто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, осиротілих в результаті розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

Сікорський гранично різко відповів.

"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли - ви не були нашим батьком. Швидше, серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не нудьгують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив він.

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Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія на переговори з питань безпеки з НАТО відправить не тільки представників зовнішньополітичних відомств, а й своїх військових.

Крім цього, Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО, зазначивши, що"Заходу не можна вірити". Також серед його заяв прозвучало, що "НАТО є геополітичним проектом для освоєння територій після розпаду СРСР". Лавров додав що Росія ніколи не стане членом Північноатлантичного альянсу.

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новини Росії НАТО Сикорский Сергій Лавров
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