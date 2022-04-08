Військові злочини армії РФ в Україні: Штайнмаєр закликав скликати трибунал проти Путіна і Лаврова

Штайнмаєр вимагає трибуналу для Лаврова і Путіна / Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення трибуналу з розслідування військових злочинів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"Всі, хто несе відповідальність за ці злочини, повинні будуть дати пояснення. Це стосується і солдатів. Це стосується і військових командирів. І, звичайно, тих, хто несе політичну відповідальність", — сказав Штайнмаєр в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Заява президента Німеччини прозвучала після того, як стало відомо про ті звірства, які чинили російські військові в місті Буча Київської області за час окупації.

Бучанська різанина

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там тчинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

3 квітня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що, за попередніми даними, в Бучі було виявлено 410 тіл мирних громадян, які були жорстоко вбиті путінською армією.

На наступний день вона заявила, що і в інших українських містах, які перебували під тимчасовою окупацією ЗС РФ кількість жертв насильства може виявитися ще більшою.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

Інші новини: