Трибунал в Гаазі приступив до розгляду військових злочинів РФ в Україні

Гаазький трибунал / twitter.com/APUkraine

Міжнародний суд в Гаазі приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.

Про це повідомляє Держзв'язок.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що 38 країн світу звернулися до суду з вимогою провести розслідування. Це найчисленніша заявка в історії.

Днем раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Також головред писав, що в Європейському суді з прав людини закликали РФ припинити бомбардування мирного населення на території України.

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Раніше ми повідомляли що найближчим часом Міжнародний суд ООН проведе слухання з приводу війни в Україні.

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