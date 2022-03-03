Трибунал в Гаазі приступив до розгляду військових злочинів РФ в Україні

Розглянуть військові злочини проти людяності РФ щодо України.
Міжнародний суд в Гаазі приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.
Про це повідомляє Держзв'язок.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що 38 країн світу звернулися до суду з вимогою провести розслідування. Це найчисленніша заявка в історії.
Днем раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.
Також головред писав, що в Європейському суді з прав людини закликали РФ припинити бомбардування мирного населення на території України.
Раніше ми повідомляли що найближчим часом Міжнародний суд ООН проведе слухання з приводу війни в Україні.
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