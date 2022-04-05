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Жахи війни в Україні: мати написала послання на спині 3-річної дочки, фото сколихнуло весь світ

5 квітня 2022, 14:43

Мама маленької Віри не знає, що буде завтра - виживе вона або загине. Жінка написала на спині дитини телефони людей, які зможуть допомогти дівчинці.

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Катя Осадча та Алеся Бацман відреагували на фото дівчинки, на спині якої мама написала її дані / Фото Reuters, Instagram

У Мережі з'явилася фотографія маленької дівчинки Віри, яка шокує не менше, а, може, навіть і більше, ніж всі звірства, які вчиняють російські загарбники на території України.

На спині трирічної дитини написано ім'я та прізвище, дата народження і номери телефонів, за якими можна зв'язатися з родичами малятка, адже мама не знає, що з нею буде завтра - виживе вона або загине і чи зможе хтось подбати про її дочку.

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Дівчинка Віра, на спині якої мама написала номери телефонів родичів / Фото instagram.com

"Розумієте, чому на маленькій голій спині цієї маленької дівчинки написи кульковою ручкою? Тому що 21 століття. Тому що Росія напала на Україну. Тому що російські фашисти на очах у всього світу вбивають, гвалтують і катують українських жінок, дітей та людей похилого віку. Саме тому українська мама написала на спині своєї крихітки її ім'я та телефони. Цю маму можуть вбити в будь-який момент", - написала українська журналістка Олеся Бацман.

Не менш емоційно фото маленької дівчинки Віри прокоментувала і українська телеведуча Катя Осадча.

"Жахи війни ... ми майже не плачемо, ми не маємо права показувати дітям, що щось не так, але вони все розуміють, по-своєму, але розуміють ... я читаю розповіді дітей про війну та плачу потайки, щоби сини не бачили. На фото дівчинка Віра, мама Віри написала на її спині контакти та ім'я, на випадок, якщо мама не виживе. Боже, як нам пережити все це", - написала Осадча в Instagram.

Як повідомляв Главред, у березні світ вразили кадри з 5-річним хлопчиком з України на кордоні з Польщею. Дитина була сама, у хлопчика була лише іграшка і шоколадка. Він плакав, але рішуче йшов вперед.

Раніше стало відомо, що 11-річний українець самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини. У нього були лише документи і номер телефону на руці.

Інші новини:

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