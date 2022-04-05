Український Хатіко: у Бучі пес багато днів просидів поруч з тілом убитого окупантами господаря

У Бучі поруч з тілом убитого ворогом господаря багато днів сидить пес / Фото facebook.com/UAnimals.official

В одному з міст Київської області, яке звільнили від російських окупантів, помітили собаку, що сидить поруч з тілом свого вбитого військовими рф господаря.

Фото опублікували у Facebook громадської організації UAnimals. У Telegram-каналі Украина сейчас уточнили, що знімок зроблений в Бучі.

Російські загарбники вбили чоловіка, коли він їхав на велосипеді. Бездиханне тіло залишилося лежати біля дороги, а поруч з ним приліг рудий собака.

Зазначається, що тварина не залишала свого господаря багато днів.

"Пес не залишає власника, якого під Києвом розстріляли російські окупанти", – йдеться у дописі до фотографії.

Пес сидить біля тіла господаря в Бучі / facebook.com/UAnimals.official

Українці в коментарях захопилися вірністю собаки й жахнулися через жорстокість окупантів:

"На відміну від "орків" у собаки є душа!"

"Боляче, страшно, дуже страшно, що таке може бути в 21 столітті, вбивства невинних людей, беззбройних людей"

"Собака завжди був другом людини. А росіяни - завжди ворог. Це споконвіку. І після нинішніх подій навіки"

"Господи, збережи людей від ворога! Дай Бог навчитися варварам жити людяно, як ця собачка! Він розумніший за варварів!"

"Нам у таких собак і кішок потрібно повчитися людяності".

Геноцид у Бучі

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

У Бучі в братській могилі поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

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