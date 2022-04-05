УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям

5 квітня 2022, 13:59

Росіянин навіть і не думає переосмислювати свої дії. Навпаки, він не лише не заперечує вчинення військових злочинів, але ще і обіцяє їх повторити.

false
Окупант Михайло Ткач погрожує знову приїхати і вбивати українців / Фото Reuters, facebook.com/dima.replianchuk

20-річний російський окупант з Владивостока Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі під Києвом, погрожує, що знову приїде в Україну та продовжить чинити звірства.

Журналіст Дмитро Реплянчук з програми Слідство.info повідомив у Facebook, що українці знайшли сторінку Ткача в соцмережах і почали писати йому, що він кат і окупант. Але росіянин навіть і не думає переосмислювати свої дії. Навпаки, він не лише не заперечує вчинення злочинів, а й ще більше погрожує людям:

"Щойно я заїду знову до вас, я буду різати ваші голови";

"А ти розумієш, що я на твоїй землі, і вбиваємо ми вас, і трупи смердючі ходячі тільки ви, укропчики".

false
false
false

"Це не путін пише і не шойгу. Це пише 20-річний окупант Михайло, який нещодавно закінчив школу в своєму сраному Владивостоці, в дев'яти тисячах кілометрах від нашої країни. Якщо ви запитаєте, чому він хоче нас знищити? Він сам відповів: "повалити уряд, щоби не вступили до складу НАТО, щоби не було Америки, під чию дудку ви танцюєте, підходу до Росії". Це все в його голові, він в це щиро вірить. Їм не може бути прощення. Ні 20-річному Михайлу, ні його співгромадянам", - написав журналіст.

false

Михайло Ткач родом з Владивостока. У 2017 році він закінчив школу, хотів стати рятувальником, але через два роки його призвали на військову службу.

У 2022 році він вторгся на територію України, де, за його власними зізнаннями, вбивав і калічив українців.

За попередньою інформацією, саме його бригада №155 була в Бучі.

Як повідомляв Главред, російських військових, які влаштували геноцид українців у Бучі під Києвом, які здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.

За даними української розвідки, на окупантів чекають "спеціальні завдання". Перше з них - залякування жителів України. А, по-друге, рф хоче "утилізувати" непотрібних свідків.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони - беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

У Бучі в братській могилі поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. Загальна кількість жертв окупантів зросте.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

Інші новини:

viber
війна в Україні Буча новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Автор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на КиївщиніАвтор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині Гороскоп на сьогодні, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрістьГороскоп на сьогодні, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрість "Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою Дружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з УкраїниДружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з України "Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війни"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війни

Останні новини

14:01

"Кум сказав, що потрібно хвіст вкрасти на дитячий майданчик": українці розібрали залишки вертольота окупантів

14:00

"Хлопцю відірвало ноги, його везли на тачці, щоб врятувати": як пережило місяць окупації село під Білоруссю

13:59

"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям

13:54

Україна збирає інформацію і шукатиме злочинців, які катували наших людей - Зеленський

13:15

Військових РФ, які влаштували геноцид у Бучі, повертають в Україну - розвідкаВідео

Реклама
13:04

"Ракети летіли від Лукашенка, і він це знає": Зеленський припустив пряму участь Білорусі у війні

13:02

Для повного розгрому Путіну залишилося зробити всі помилки Гітлера на Курській дузіПогляд

12:59

Як позбутися болю, якщо немає знеболюючого: названо способиВідео

12:54

Чим закінчиться війна в Україні і як змінить світ – чат із Георгієм Тукою

12:50

Укрпошта вийшла на позитивну динаміку після втрат першого місяця війни – Кубраков

12:40

Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі

12:18

Як помити посуд без миючого - 5 засобів, які є на кожній кухні

12:03

Росія може атакувати Україну навіть після мирного договору - Зеленський

11:54

Немає списку країн, які 100% готові заступитися за позаблокову Україну-Зеленський

11:49

Зробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської областіВідео

11:49

Зеленський пояснив, як хочуть вирішити питання Криму за 10-15 років

11:47

Якщо Україні завтра запропонують вступити в НАТО, вона погодиться – ЗеленськийВідео

11:28

Статус біженця в Португалії для українців 2022: як оформити ВНЖ і на що можна розраховувати

11:27

Війна в Україні показала, що у Росії немає армії – є збіговисько скотівПогляд

11:05

"Батька маленької дівчинки вбили на її очах": медик розповіла про звірства окупантів на Київщині

Реклама
11:05

Зеленський не виключив, що зустрічі з Путіним може і не бути

11:02

Відведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібне переоснащення – розвідка Британії

10:41

Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємності

10:11

Новою метою Путіна може стати атака на Дніпро – екскомандувач сил НАТО в ЄвропіВідео

09:56

Український Хатіко: у Бучі пес багато днів просидів поруч з тілом убитого окупантами господаряВідео

09:50

Росія загине, вже гине: чому Україна вціліє у війні і зміцніє як державаПогляд

09:38

Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпераВідео

09:28

Печиво через м'ясорубку: як приготувати частування

09:06

Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у лісВідео

08:57

Путін напав на Україну, щоб не дати їй жити краще за РосіюПогляд

08:23

Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет – CNNВідео

07:39

Вразили звірства РФ у Бучі: мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУВідео

07:03

"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війниВідео

06:29

У Маріуполі українські військові знищили 2 танки і багато російської піхотиВідео

06:29

Доля війни з Росією буде вирішуватися під Харковом і на ДонбасіПогляд

06:22

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

05:46

Готуємося до жорстокої активності окупантів на Донбасі і біля Харкова – ЗеленськийВідео

05:30

Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

05:03

У США дали прогноз щодо нової фази війни Росії проти України

Реклама
04:35

"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста КрасовськогоВідео

04:05

Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераВідео

03:35

ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної технікиФото

03:05

4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвомВідео

01:58

Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

01:28

Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуВідео

01:00

Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти ПутінаВідео

00:33

"Тобі смерть дзвонить": окупанти-мародери РФ, які грабували Україну, отримують несподівані дзвінкиВідео

00:16

ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти