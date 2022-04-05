"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям

Окупант Михайло Ткач погрожує знову приїхати і вбивати українців / Фото Reuters, facebook.com/dima.replianchuk

20-річний російський окупант з Владивостока Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі під Києвом, погрожує, що знову приїде в Україну та продовжить чинити звірства.

Журналіст Дмитро Реплянчук з програми Слідство.info повідомив у Facebook, що українці знайшли сторінку Ткача в соцмережах і почали писати йому, що він кат і окупант. Але росіянин навіть і не думає переосмислювати свої дії. Навпаки, він не лише не заперечує вчинення злочинів, а й ще більше погрожує людям:

"Щойно я заїду знову до вас, я буду різати ваші голови";

"А ти розумієш, що я на твоїй землі, і вбиваємо ми вас, і трупи смердючі ходячі тільки ви, укропчики".

"Це не путін пише і не шойгу. Це пише 20-річний окупант Михайло, який нещодавно закінчив школу в своєму сраному Владивостоці, в дев'яти тисячах кілометрах від нашої країни. Якщо ви запитаєте, чому він хоче нас знищити? Він сам відповів: "повалити уряд, щоби не вступили до складу НАТО, щоби не було Америки, під чию дудку ви танцюєте, підходу до Росії". Це все в його голові, він в це щиро вірить. Їм не може бути прощення. Ні 20-річному Михайлу, ні його співгромадянам", - написав журналіст.

Михайло Ткач родом з Владивостока. У 2017 році він закінчив школу, хотів стати рятувальником, але через два роки його призвали на військову службу.

У 2022 році він вторгся на територію України, де, за його власними зізнаннями, вбивав і калічив українців.

За попередньою інформацією, саме його бригада №155 була в Бучі.

Як повідомляв Главред, російських військових, які влаштували геноцид українців у Бучі під Києвом, які здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.

За даними української розвідки, на окупантів чекають "спеціальні завдання". Перше з них - залякування жителів України. А, по-друге, рф хоче "утилізувати" непотрібних свідків.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських поплічників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони - беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

У Бучі в братській могилі поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. Загальна кількість жертв окупантів зросте.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

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