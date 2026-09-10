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Візит Зеленського до Канади: з чим прилетів президент і чого чекати від зустрічей

Анна Ярославська
10 вересня 2026, 09:54
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Володимир Зеленський прибув до Канади з триденним візитом, який триватиме з 9 по 11 вересня.
Зеленський прибув до Канади
Зеленський прибув до Канади / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Володимир Зеленський з дружиною прибув з візитом до Канади
  • Президент виступить перед канадським урядом у Банфі
  • Сторони обговорять питання оборони, енергетики та економічної допомоги

У четвер, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Канади. Сьогодні у глави держави заплановані важливі зустрічі та домовленості, "які визначатимуть нашу співпрацю та закріплять давно стратегічний рівень відносин на довгі роки". Зокрема, запланована розмова з прем’єр-міністром Марком Карні.

"Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку канадського народу та рішення, що допомагають Україні вистояти й захищати наших людей", - написав Зеленський у Telegram.

відео дня

Він додав, що головна увага буде приділятися підтримці України у захисті неба та підготовці до зими.

У першої леді Олени Зеленської запланована зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також заплановано візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді.

Володимир та Олена Зеленські прилетіли до Канади
Володимир та Олена Зеленські прилетіли до Канади / скріншот

Відео дивіться за посиланням.

У прес-службі уряду Канади уточнили, що візит українського президента з першою леді триватиме з 9 по 11 вересня і передбачає участь у заходах у трьох різних місцях - у Калгарі (провінція Альберта), у Торонто та Норд-Бей (провінція Онтаріо), зокрема на засіданні канадського уряду.

"Президент Зеленський також виступить перед членами уряду на урядовому форумі з планування в місті Банф (в Альберті. – ред.). Програма візиту зосереджена на спільних пріоритетах Канади та України, зокрема на поглибленні співпраці у сферах оборони, економіки та енергетики. Також йтиметься про "людську ціну" агресивної війни РФ проти України", – зазначається в урядовому анонсі.

"Цей візит підкреслює незмінну провідну роль Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну готовність працювати над забезпеченням справедливого та сталого миру. Канада, як і раніше, твердо дотримується зобов’язання надавати підтримку в галузі оборони, відновлення та реконструкції України", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що до цього Зеленський із першою леді перебував із дводенним візитом у Норвегії, основною причиною якого були похорони короля Харальда V. Паралельно український президент провів серію зустрічей, зокрема – з керівниками оборонних компаній.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з головних тем має стати постачання Україні ракет для перехоплення балістичних цілей.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5 вересня провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні. Після Москви переговірники Трампа вирушили до Києва.

8 вересня Зеленський розповів про нові пропозиції в "пакеті миру", які привіз Джаред Кушнер. Президент назвав їх "дуже непоганими", але зазначив, що поки що невідомо, чи вдасться їх реалізувати й досягти результату. Зеленський відмовився розкривати зміст пропозицій, пояснивши, що Київ і Вашингтон домовилися спочатку їх опрацювати, а вже після цього представити громадськості.

Зеленський також заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або інших країнах - у Києва вже є запрошення від кількох держав і власний досвід проведення таких переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

Тим часом президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели нову телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, посередницькі зусилля США та подальші кроки в гуманітарних питаннях. У Кремлі заявили, що переговори тривали годину, однак про конкретні домовленості щодо припинення бойових дій не повідомили.

За даними Bloomberg, Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за інформацією західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими. У США та Європі дедалі більше схиляються до думки, що війна триватиме й наступного року, а швидкого прориву на дипломатичному фронті не буде.

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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