Трамп назвав причину, яка заважає Зеленському і Путіну домовитися про мир

Ключові тези Трампа:
- Розмова з Путіним пройшла чудово
- Путін готовий укласти угоду щодо України
- Укладенню миру заважає ненависть між Зеленським і Путіним
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Глава Кремля нібито готовий до укладення угоди. Про це американський лідер заявив в ефірі Fox News.
За словами американського президента, розмова з Путіним була "чудовою".
"Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", - заявив Трамп.
Водночас на запитання про те, що саме заважає укладенню мирної угоди, президент США назвав "ненависть між Зеленським і Путіним". Він також сказав, що, на його думку, обидва лідери "втомилися від боротьби".
Також Трамп вкотре наголосив на своєму досвіді ведення переговорів.
"Я так думаю, тому що розмовляю з людьми. Я все життя тільки цим і займаюся - розмовляю з людьми. Я знаюся на угодах, і ці двоє втомилися воювати", - сказав він.
Для чого посланці Трампа їздили до Москви і Києва - думка експерта
Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва був радше підготовчим етапом до відновлення переговорів щодо завершення війни, ніж зустріччю з конкретними домовленостями, заявив політолог Ігор Рейтерович заявив в інтерв’ю "Фактам". За його словами, американські представники під час поїздки оцінювали ситуацію та можливості повернення до дипломатичного процесу.
"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.
На думку політолога, після візиту Віткоффа та Кушнера шанси на проведення нових переговорів зросли. Водночас очікувати швидкого прориву у врегулюванні війни не варто. Візит не завершився конкретною угодою чи домовленістю про припинення бойових дій.
Мирні переговори - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський заявив про "дуже непогані" мирні ідеї і анонсував зустріч з Трампом. Він поінформував, що зустріч з Трампом може відбутися в 20-х числах вересня і стосуватиметься, зокрема, постачання ракет для перехоплення балістичних цілей.
Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори між Трампом і Путіним стосувалися війни в Україні та гуманітарних питань. Він також підкреслив, що телефонна розмова тривала годину і була конструктивною та досить відвертою.
Джерела Bloomberg повідомили, що Путін відкинув мирний план США і не пішов на поступки в переговорах. Інформатори видання зазначили, що переговори посланців Кушнера і Стіва Віткоффа не принесли суттєвих результатів.
Читайте також:
- Російські "Молнії" стали складнішими для виявлення: "Флеш" попередив про нову загрозу
- ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа
- Росія вдарила по 9-поверхівці в Києві: є жертви, що відомо про наслідки
Про джерело: Fox News
Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред