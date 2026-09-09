Трамп назвав причину, яка заважає Зеленському і Путіну домовитися про мир

Президент США заявив, що Путін нібито готовий укласти угоду щодо завершення війни в Україні.

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Володимир Путін, Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

Розмова з Путіним пройшла чудово

Путін готовий укласти угоду щодо України

Укладенню миру заважає ненависть між Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Глава Кремля нібито готовий до укладення угоди. Про це американський лідер заявив в ефірі Fox News.

За словами американського президента, розмова з Путіним була "чудовою".

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"Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", - заявив Трамп.

Водночас на запитання про те, що саме заважає укладенню мирної угоди, президент США назвав "ненависть між Зеленським і Путіним". Він також сказав, що, на його думку, обидва лідери "втомилися від боротьби".

Також Трамп вкотре наголосив на своєму досвіді ведення переговорів.

"Я так думаю, тому що розмовляю з людьми. Я все життя тільки цим і займаюся - розмовляю з людьми. Я знаюся на угодах, і ці двоє втомилися воювати", - сказав він.

Для чого посланці Трампа їздили до Москви і Києва - думка експерта

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва був радше підготовчим етапом до відновлення переговорів щодо завершення війни, ніж зустріччю з конкретними домовленостями, заявив політолог Ігор Рейтерович заявив в інтерв’ю "Фактам". За його словами, американські представники під час поїздки оцінювали ситуацію та можливості повернення до дипломатичного процесу.

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

На думку політолога, після візиту Віткоффа та Кушнера шанси на проведення нових переговорів зросли. Водночас очікувати швидкого прориву у врегулюванні війни не варто. Візит не завершився конкретною угодою чи домовленістю про припинення бойових дій.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський заявив про "дуже непогані" мирні ідеї і анонсував зустріч з Трампом. Він поінформував, що зустріч з Трампом може відбутися в 20-х числах вересня і стосуватиметься, зокрема, постачання ракет для перехоплення балістичних цілей.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори між Трампом і Путіним стосувалися війни в Україні та гуманітарних питань. Він також підкреслив, що телефонна розмова тривала годину і була конструктивною та досить відвертою.

Джерела Bloomberg повідомили, що Путін відкинув мирний план США і не пішов на поступки в переговорах. Інформатори видання зазначили, що переговори посланців Кушнера і Стіва Віткоффа не принесли суттєвих результатів.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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