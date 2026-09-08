Путін відкинув мирний план США: Bloomberg розкрили нові плани Кремля на Україну

Стратегія Путіна передбачає посилення тиску на Україну взимку та послаблення підтримки Києва.

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Путін відкинув план Трампа - Кремль готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Ключові факти:

Путін не змінив позицію, а переговори Трампа зайшли в глухий кут

Кремль готується посилити удари по Україні протягом зими

Європа планує закупити ракети Patriot для посилення ППО України

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за даними західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими. У США та Європі дедалі більше схиляються до того, що війна триватиме й наступного року, а швидкого прориву на дипломатичному напрямку не буде. Про це повідомили джерела Bloomberg, знайомі з ходом переговорів, на умовах анонімності.

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За інформацією співрозмовників агентства, переговори американських посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа в Москві й Києві не принесли суттєвих результатів. Російський лідер, як стверджують джерела, не продемонстрував готовності переглядати свою позицію навіть після сигналів із Вашингтона про необхідність нових підходів для відновлення переговорного процесу.

Натомість Москва, за даними чиновників, розглядає зимовий період як можливість посилити тиск на Київ і перевірити стійкість України та її міжнародних партнерів. У найближчі шість місяців Росія може наростити удари по критично важливих об'єктах, паралельно активізувавши інші інструменти впливу в Європі.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, Кремль має намір "інтенсифікувати удари по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним", а також посилити гібридні операції та політичне втручання в європейських країнах.

Розрахунок Путіна, за оцінкою джерел, полягає в тому, щоб до весни опинитися в більш вигідній позиції. При цьому Кремль сподівається зберегти функціонування російської економіки, попри дедалі сильніший внутрішній тиск.

"Серйозні переговори навряд чи відбудуться принаймні до наступного року", - зазначило одне з джерел Bloomberg.

На цьому тлі союзники України обговорюють посилення захисту від очікуваної зимової кампанії РФ. Одним із головних пріоритетів західні чиновники називають постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Європейські країни, за даними агентства, планують закуповувати американські ракети для Patriot за кошти механізму PURL НАТО. Ці поставки мають допомогти Україні протидіяти можливому зростанню інтенсивності російських атак у зимові місяці.

PURL / Інфографіка: Главред

У Вашингтоні також публічно визнають, що протистояння може затягнутися.

"Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України залишатимуться актуальними у найближчі місяці та роки, а також маємо бути готовими й до інших ймовірних непередбачених обставин", - заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Джерела Bloomberg також стверджують, що Путін використав візит Віткоффа і Кушнера для демонстрації контролю над ситуацією всередині Росії напередодні виборів до Державної Думи. За словами одного зі співрозмовників, американській делегації довелося чекати до вечора на зустріч у Кремлі, а кілька годин до неї вони провели на обіді з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Водночас тристоронній формат за участю представників США, Росії та України може відновитися після виборів до Державної Думи, повідомили джерела. Однак вони не очікують, що такі контакти найближчим часом стануть вирішальними для укладення мирної угоди.

Чого чекати Україні - коментар глави ЦПД при РНБОУ

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко закликав не перебільшувати можливості Росії та не піддаватися апокаліптичним прогнозам щодо розвитку ситуації в Україні. За його словами, попри складну ситуацію, Кремль не зможе реалізувати ключові сценарії, на які розраховує.

Допис Андрія Коваленка / Скріншот

"Фронт не обвалиться, як того хочуть росіяни. В них не вийде знищити нашу енергетику, не вийде створити "голод" та інші апокаліптичні речі, про які сьогодні так активно говорять", - заявив Коваленко.

Окремо він звернув увагу на загрозу реактивних дронів, зазначивши, що нинішня перевага Росії в цьому напрямку не буде постійною. Україна, за його оцінкою, поступово посилюватиме можливості протидії новим засобам повітряного нападу.

"Ситуація з протидією реактивним шахедам буде покращуватися, і це нинішнє вікно для рф також закриється", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко визнав, що найближчий період може бути складним через небажання Володимира Путіна припиняти війну. Водночас він наголосив, що підготовка до негативних сценаріїв не повинна перетворюватися на паніку.

"Буде важко, оскільки путін не готовий завершувати війну. Треба завжди готуватися до гірших сценаріїв, втім точно не варто посипати голову попелом. У нас будуть певні речі, які змусять росіян відчути неприємності і біль на їх території", - наголосив Коваленко.

На його думку, завершення війни можливе лише за умови посилення тиску безпосередньо на Росію та її економічні можливості.

"Краще б війна завершилась, звісно. Але завершити її можливо лише шляхом ударів по росії, їх економіці. Іншого шляху немає", - заявив Коваленко.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нардепка Анна Скороход заявила, що посланці Трампа привезли до Києва гірші умови миру. За її словами, нові пропозиції містили додаткові вимоги до України. Вона зазначила, що раніше не вимагалося змін до Конституції та визнання територій, а тепер такі вимоги нібито є.

Президент Володимир Зеленський окреслив межі компромісів, на які Україна готова піти заради миру. Він також повідомив про дуже непогані ідеї у пакеті миру та анонсував можливу зустріч з президентом США. Зеленський поінформував, що зустріч з Трампом може відбутися у 20-х числах вересня і що ППО під час останньої атаки знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагалася зірвати візит спецпредставників США до України шляхом ударів по аеропортах. За словами Зеленського, удари торкнулися смуг у Жулянах і Борисполі, але технічно aeropoрти залишалися придатними для роботи.

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